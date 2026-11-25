▲ 수원지방공소청 평택지청 전경

생후 17개월 된 딸을 집에 홀로 두고 제대로 먹이지 않아 숨지게 한 혐의를 받는 30대 친부가 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.수원지방공소청 평택지청 형사1부(단정려 부장검사)는 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법(아동학대살해) 혐의로 A 씨를 구속기소했다고 25일 밝혔습니다.A 씨는 올해 5월부터 지난달 말까지 약 5개월간 경기 평택시 자택에서 생후 17개월 된 딸 B 양에게 이유식이나 간식처럼 성장에 필요한 영양분을 공급하지 않은 채 하루 두세 차례 분유만 먹이며 방임해 숨지게 한 혐의를 받습니다.조사 결과 그는 아내인 20대 C 씨와 야간 택배 배송 일을 하러 나가면서 B 양을 집에 홀로 뒀으며, 지난달 초 아내가 다툼 끝에 집을 나간 뒤에도 방임을 이어간 것으로 파악됐습니다.특히 B 양이 사망하기 열흘가량 전부터는 다른 직장에 다니며 출퇴근 전후로만 분유를 줬던 것으로 조사됐습니다.A 씨는 지난달 28일 오후 10시쯤 아기가 숨을 쉬지 않는다고 직접 119에 신고했으며, B 양은 심한 영양 결핍 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌습니다.A 씨에 대한 첫 재판은 다음 달 18일에 열립니다.경찰은 C 씨 또한 장기간 양육 의무를 다하지 않아 B 양을 사망에 이르게 했다고 보고, 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사·상습유기) 혐의로 구속해 수사 중입니다.(사진=연합뉴스)