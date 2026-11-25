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농구선수 이관희와 넷플릭스 '솔로지옥3' 출신 인플루언서 유시은이 결혼식 민폐 하객 논란에 대해 공식 사과하면서도 일부 억측성 의혹에 대해서는 선을 그었다.유시은은 24일 자신의 SNS를 통해 이관희와 함께 작성한 공동 입장문을 공개했다.두 사람은 입장문에서 "결혼식장에서 버진로드를 걸었던 행동은 저희가 정말 무지하고 경솔했던 행동이었다고 생각한다"며 "결혼식의 주인공인 두 분의 입장을 충분히 헤아리지 못했던 점에 대해 진심으로 반성하고 사과드린다"고 고개를 숙였다.이어 두 사람은 논란이 공론화되기 전 이미 당사자와 소통을 마쳤다고 설명했다. 이들은 지난 9일 당사자로부터 영상 삭제 및 사과 요청을 받았으며, 당시 각자 장문의 메시지를 통해 진심을 전하고 영상 삭제 요청에도 즉시 응했다고 밝혔다.다만 사실과 다른 의혹에 대해서는 조목조목 해명했다. 두 사람은 혼인서약서를 비롯한 다른 물건이나 문서를 임의로 펼쳐본 적은 결코 없다고 강조했으며, 개인적인 이득을 취하기 위해 갑작스럽게 연락하거나 이후 연락이 두절됐다는 주장 역시 자신들과 무관한 내용이라고 부인했다.그러면서 "저희가 실제로 하지 않은 행동까지 오해로 이어지는 부분에 대해서는 조심스럽게 바로잡고 싶었다"며 당사자를 향한 무분별한 비난과 악성 댓글 역시 자제해 달라고 호소했다. 아울러 이번 입장문을 끝으로 더 이상의 추가 대응이나 언급은 하지 않겠다고 덧붙였다.앞서 지난 23일 '솔로지옥3'에 함께 출연했던 윤하정은 자신의 유튜브 채널 '돌돌하'를 통해 결혼식 당시 일부 하객의 무례한 행동으로 불쾌감을 겪었다고 털어놓았다. 당시 윤하정은 한 커플이 자신의 결혼식을 예행연습처럼 이용했다는 취지로 발언하며 실명을 거론하지 않았으나, 온라인상에서는 이관희와 유시은이 당사자로 지목됐다.특히 유시은이 앞서 업로드했던 윤하정의 결혼식 브이로그가 재조명되고 해당 영상이 삭제된 사실까지 알려지면서 비판 여론이 거세졌다. 이에 이관희와 유시은은 버진로드를 걸었던 경솔한 행동에 대해서는 책임을 인정하고 사과하는 한편, 와전된 의혹에는 분명한 선을 그으며 사태 진화에 나섰다.[사진=유시은 인스타그램, 윤하정 유튜브 영상 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)