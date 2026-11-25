[경제 365]



금융소비자 10명 중 4명은 생성형 인공지능을 금융 목적으로 써본 것으로 나타났습니다.



한국금융소비자보호재단 조사에서 응답자의 37.8%가 이렇게 답했고, 이용 목적은 주식·펀드 등 투자 정보 탐색이 49.4%로 가장 많았습니다.



또 이들 가운데 48.2%는 AI가 제공한 정보나 조언이 실제 금융 의사결정에 영향을 미쳤다고 답했습니다.



반면 디지털 금융이해력은 100점 만점에 평균 58.1점으로 지난해보다 1.2점 떨어져, OECD 목표 기준인 70점에 못 미쳤습니다.



특히 20대가 53.6점으로 전 연령대에서 가장 낮았습니다.



재단은 AI가 사실과 다른 정보를 주는 '환각 현상' 등에 대비해 정보를 객관적으로 검증하고, 중요한 결정에서 과도한 의존은 피해야 한다고 강조했습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.