젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 과정에 도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 개입한 사실을 인정하면서 미국 정치권 안팎에서 논란이 확산하고 있습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 24일 CNBC와의 인터뷰에서 젠슨 황의 복귀에 대통령의 개입이 필요했느냐는 질문에 "내가 개입한 것이 매우 중요했다고 생각한다"며 "엔비디아 이사회는 우리가 원하는 대로 하기로 결정했다"고 밝혔습니다.



엔비디아 이사회와 직접 연락했느냐는 질문에는 "말하고 싶지는 않지만, 기본적으로 이사회에 내 입장을 대변하는 사람이 있었다"고 답했습니다.



그러면서 "젠슨 황이 잘못된 일을 했다고 생각했다면 이사회에 그를 복귀시키라고 권고하지 않았을 것"이라고 강조했습니다.



젠슨 황의 복귀 소식에 급등했던 엔비디아 주가는 이튿날 다시 하락세를 보였습니다.



미국 민주당은 트럼프 대통령의 기업 경영 개입과 이해충돌 의혹을 집중적으로 제기했습니다.



크리스 쿤스 민주당 상원의원은 이번 사태로 트럼프 대통령과 그의 최측근들이 얼마나 많은 경제적 이익을 얻었느냐고 따졌고, 엘리자베스 워런 민주당 상원의원도 트럼프 대통령이 엔비디아와 개인적으로 깊이 연관돼 있으며 주식을 통해 이익을 얻고 있다고 주장했습니다.



보수 성향 언론에서도 비판적인 목소리가 나왔습니다.



월스트리트저널(WSJ) 사설위원회는 "트럼프 대통령이 왜 그토록 시진핑을 흠모하는지 이해하기 시작했다"며 민간 기업에 명령을 내리는 중국 공산당 지도부의 행태에 빗대 트럼프 대통령의 개입을 비판했습니다.



폭스뉴스 진행자 제시 워터스는 "트럼프가 젠슨 황을 손아귀에 넣었다"며 "사실상 세계적으로 막강한 영향력을 가진 재계 거물을 자신의 통제 아래 둔 것"이라고 평가했습니다.

이례적인 기업 경영 개입에 국제사회에서도 우려의 목소리가 나왔습니다.



요한 바데풀 독일 외무장관은 "솔직히 충격을 받았다"며 "정치권이 특정 기업에 이처럼 개입하는 사례를 본 적도, 접한 적도 없다"고 말했습니다.



공화당 내부에서도 젠슨 황의 복귀 과정과 국가안보 문제를 둘러싼 의문이 제기됐습니다.



케빈 크레이머 공화당 상원의원은 젠슨 황이 미국을 위험에 빠뜨릴 만한 행동을 하지 않도록 감시자라도 붙여야 할지 모른다고 말했습니다.



존 커티스 공화당 상원의원도 미국 정부에서 누가 개입했고, 이사회에 어떤 말을 전달했으며, 이사회가 무엇을 근거로 위험이 없다는 결론을 내렸는지 밝혀야 한다고 지적했습니다.



CNN 정치 분석가인 졸란 카노영스 뉴욕타임스 백악관 출입기자는 트럼프 대통령이 레임덕 시기에 접어들면서 공화당 의원들이 백악관을 더욱 거리낌 없이 비판할 것으로 전망했습니다.



이런 가운데 토드 블랜치 미국 법무부 장관은 젠슨 황에 대한 수사 여부를 묻는 질문에 구체적인 답변을 피했습니다.



다만 법무부가 젠슨 황의 범죄 행위에 관한 정보를 확보했다면 트럼프 대통령에게 분명히 전달했을 것이라고 밝혔습니다.



젠슨 황의 복귀를 계기로 불거진 대통령의 민간 기업 경영 개입 논란이 국가안보와 이해충돌 의혹으로까지 번지면서 정치적 파장이 이어지고 있습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 안준혁, 제작 : 디지털뉴스부)