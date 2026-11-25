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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 오늘은 누가 어떤 일로 그를 화나게 만들었을까요. 수요일에 만나보는 앵그리 성태, 국민의힘 김성태 전 의원과 함께합니다. 안녕하세요.▶김성태 : 안녕하세요. 김성태입니다.▷김태현 : 오늘은 누가 대상입니까. 그런데 항상 많으시잖아요.▶김성태 : 너무 많아요. 요즘 국민의힘이 국회에서 의결한 조작기소 특검, 그리고 조희대 탄핵 민주당 당론 결정 뭐 이런 것 때문에 지금 장외투쟁이 한창이잖아요. 그리고 민심도 좋지 않아요. 그래서 그 문제와 관련해서 어제 국무회의에서 오세훈 시장이 조작기소 특검 수사사건 12개 중에서 6건이 대통령 본인 사건인데, 그런 측면에서 대통령이 직접 임명한다면 이거는 더 큰 문제다. 그렇기 때문에 특검을 임명하지 말고, 민주당의 특검법을 폐지할 것을 대통령이 요청해달라 이런 내용을 가지고 사실상 어제 국무회의 말미에 발언권을 얻어서 민심을 전달하겠다고 했어요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그런데 그런 대통령이 또 무슨 내용이에요? 그런 다음에 민심 전달내용입니다. 그러니까 그냥 망치 두드리고 회의 끝 이렇게 하고 나왔잖아요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 문제는 그 이후에도 민심을 전달하지 못해서 서울시로 돌아와서 기자들에게 그 내용을 알렸어요. 그랬더니 한성숙 총리가 또 나름 군기반장이 돼서 국무회의를 그렇게 정치적 의도를 가지고 참여해서, 또 그런 내용을 밖에 나가서 그런 식으로 발설하고 맞지 않다. 이렇게 군기를 잡았어요. 이런 내용들이 제가 볼 때는 지금 그렇지 않아도 지난번에도 민주당에서 김영배 서울시당위원장을 중심으로 부동산대책과 관련해서, 특히 종부세 관련해서 기본공제 범위를 14억에서 비거주 1주택자도 거기에 해당하고 조금 더 일원화를 시켜달라는 그런 요구를 김민석 당대표에게 했는데요. 당청 협의하고서는 그냥 쏙 들어가버렸잖아요. 그게 대통령의 뜻으로 그냥 무슨 소리야? 이렇게 되니까요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그랬듯이 너무 현재 대한민국이 천상천하 유아독존 대통령 중심의 나라로 이렇게 흘러가버린 그런 측면에서 너무 제가 좀 화도 나고요. 이러면 이게 안 바뀌어지는데 이런 걱정이지요.▷김태현 : 알겠습니다. 개각 얘기해 볼게요. 여야의 평가가 확연히 다릅니다. 당연히 이번에 5개 부처 개각 발표에 대해서요. 우리 의원님은 개각에 대해 어떻게 평가하세요?▶김성태 : 이거는 보은, 코드, 그리고 회전문 인사 이렇게 딱 세 단어로 정리가 되는 거지요.▷김태현 : 보은, 코드.▶김성태 : 그러니까 이재명 대통령이 가장 편한 사람들로 이번 딱 5명 장관을 그대로 임명을 한 거예요.▷김태현 : 대통령과 다 가까운 사람이기는 하지요.▶김성태 : 그렇지요. 그러니까 이재명 대통령이 국정운영에 있어서 사실상 민주 진보진영의 인사풀은 아주 넓고 깊어요. 그렇기 때문에 좋은 자원들이 너무 많아요. 그런데 이번에도 역시 이재명 대통령의 측근인사들, 가령 정진상 씨라든지 김현지 부속실장 이런 사람들 중심의 판단들이 결국은 자신들이 편안한 어떤 그런 상대들, 그러니까 한준호 행안부 장관 같은 경우도 정진상 실장하고 아주 또 편안하게 소통하는 사람이라 그러잖아요. 또 강유정 현재 문체부 장관 내정자도 대변인을 했기 때문에, 대통령의 입이었고요. 얼마나 또 편안해요. 그렇지요? 뭐 주로 이런 사람들이요. 그렇기 때문에 실질적으로 한준호 행안부 장관 같은 경우는 검찰해체하고 나서 14만 경찰 조직뿐만 아니라 중수청까지도 지휘감독하는 그런 자리에 대통령에게 가장 편한 사람을 앉혀놨어요. 그러면 어떻게 되겠습니까.▷김태현 : 문제가 있을 수밖에 없다?▶김성태 : 그렇지요.▷김태현 : 가장 눈에 띄는 개각 인사는 뭐예요?▶김성태 : 아무래도 강금실 국정원장이지요.▷김태현 : 어떤 점에 문제가 있다고 보세요?▶김성태 : 국정원 원장으로서 대북정찰이라든지, 특히 북한의 어떤 도발적인 행위라든지 그런 또 안보 문제에서, 또 한미관계 이런 부분에 대해서 상당히 국정원은 국가안보 컨트롤타워예요, 여기가. 그런데 그런 측면에서 아무리 뭐 누구나 가면 그 자리 다 할 수 있다고 그러지만 그렇지 않아요. 여기는 대단히 전문성도 가지고 또 안보경험도 출중해야 되는 것이고요. 국정원을 민주적 어떤 개혁대상으로, 민주적으로 그런 선출된 권력이 그냥 국정원을 개혁하는 것만이 능사가 아니지 않습니까. 왜 이종석 국정원장을 경질시켰습니까. 한미관계가 불편해지고, 실무적으로 아무리 이재명 대통령이 트럼프하고 좋은 관계를 만들려고 하더라도 주무부처 국정원장이라든지 안보·외교·통일 이 라인들이 미국하고 원활해야 되는 거예요. 그래서 경질한 거예요. 국정원장이나 통일부 정동영 장관을 왜 바꿨습니까.▷김태현 : 그런데 비전문가가 왔다 이런 말씀이신 거지요?▶김성태 : 비전문가가 간 거지요. 이 사람도 오로지 지난 2021년 이재명 당시 경기도지사 시절부터 같이 하고, 후원회장하고, 선대위 위원장하고요. 결국은 뭐 코드인사이고, 보은인사가 된 거지요.▷김태현 : 한덕수 전 총리의 판결 얘기해 보겠습니다. 장동혁 대표가 그 판결을 두고 내란몰이에 사법부가 철퇴를 내렸다. 일부 무죄 취지의 파기환송된 거를 가지고요.▶김성태 : 그거는 아니지요.▷김태현 : 그런데 장동혁 대표는,▶김성태 : 조희대 대법원장을 포함한 전원합의체에서 12.3 비상계엄은 분명히 내란으로, 이번 대법원 선고를 통해서, 최초의 선고잖아요. 이 부분은 정확하게 한 거예요. 우리가 아무리 입이 삐뚤어져도 말은 그래도 똑바로 해야지요. 내란으로 확정을 한 거예요.▷김태현 : 아무래도 장 대표가 부장판사 출신이라서 잘 알 건데 왜 이랬을까요?▶김성태 : 그거는 뭐 나름 자신의 판단이 또 있을 수 있지요.▷김태현 : 어떤 판단이요?▶김성태 : 그 판단은 누구든 자유이니까. 그렇지만 그거 선고문을 정확히 저도 봤어요. 그러니까 그거는 내란이에요. 그건 내란으로 분명히 정리가 된 것이고요. 그리고 한덕수 전 총리가 또 단전·단수나 이런 부분에 대해서도,▷김태현 : 다 유죄가 나왔지요.▶김성태 : 행안부 장관하고 다 이렇게 공모한 내용 이런 게 다 유죄가 된 거예요. 다만 국무총리로서 비상계엄을 하려면 국무회의 그런 절차적 부분에 대해서,▷김태현 : 그거만 무죄가 나온 건데요.▶김성태 : 그 부분은 총리로서 당연히 그 역할을 할 수 있다. 그래서 그 부분만 무죄로 파기환송한 거예요.▷김태현 : 그런데 장 대표는 지금,▶김성태 : 제 얘기가 틀렸습니까?▷김태현 : 맞지요. 그런데 장 대표는 내란몰이에 철퇴를 내렸다 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 그러면,▶김성태 : 그거는 앞에 제가 생각할 때는 아마 좀 착오가 있을 수가 있는데요. 추경호 전 원내대표 1심 선고결과가 결국은 무죄로 확정이 됐잖아요. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 끊임없이 민주당 입장에서는 12.3 비상계엄은 윤석열 내란이지만, 여기에 국민의힘도 집권 정치세력으로서 같이 가담했다. 그런데 그 중심에 원내 사령탑인 추경호 원내대표가 1심에서 무죄를 받았기 때문에 그동안 내란몰이한 이거는 아니다. 이 이야기가 아마 좀 약간 혼돈이 된 것 같아요.▷김태현 : 의원님, 김태규 의원은 본인 라이브 방송에서 내란을 내가 왜 인정해야 되는데? 2시간짜리 내란이 어디 있어? 이러면서 욕설까지 해서 좀 논란이 있고요. 김민전 의원도 이 대법원 결정에 반대했거든요. 그러니까 대법원 결정이라는 건 그 부분인 거지요. 12.3 비상계엄은 위헌·위법하다 이 결정에 대해서 반대했는데요. 이런 목소리들이 국민의힘에서 나오는 게 다양성 차원에서 용인을 해 줘야 되는 겁니까? 뭐 어떻게 봐야 되는 거예요?▶김성태 : 국민의힘은 과거에는 큰 그릇이었기 때문에 사실상 민주진보진영의 어떤 좌파 종북주의적 어떤 그런 거 아니다 하면 다 담아냈어요, 큰 그릇이었기 때문에요. 그러면 그런 측면에서. 지금도 제가 볼 때는 보수진영의 큰 그릇이 아니라고 봐요. 아주 뭐 양은냄비, 지금도 뭐 사발종지로 금이 가 있을 정도로 위태로운 상황이에요. 그런 측면에서 그런 너무 극단적인 입장을 당내에서 가진 그런 인사들이 많아지면 누가 국민의힘이 보수의 본산이고, 다음 2030년 수권정당으로서, 대안정당으로서 국민들이 신뢰를 주겠냐 이거예요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 더군다나 2028년 4월 총선에서 우리가 과반 일당이 돼야 검찰개혁 사법개혁이라는 미명하에 이 엄청난 폭거 이런 일을 갖다가 원상회복시키고 바로잡으려면 절대적인 국민 지지가 필요한데요. 그러려면 수도권에서 이겨야 돼요. 그러면 중도층이나 특히 청년들이라든지, 이 수도권 유권자들의 마음을 우리가 얻어야 되는데요. 그런 입장들은 모르겠어요. 어느 특정 지역에서 소구력을 가지기 위한 어떤 그런 자신만의 정치적 입장인지, 이 당이 정말 50년 넘게 집권한 그런 유능한 정치집단으로서, 구성원으로서 그런 이야기를 하는 게 맞는 건지요. 그거는 본인들이 정치공부를 갖다가 보수진영의 정치공부를 조금 더 해 보면 답이 나와요.▷김태현 : 의원님, 이게 당대표가 당의 얼굴이잖아요. 예를 들면 당대표가 대법원 확정판결은 아무래도 12.3 비상계엄은 위헌·위법하고 내란으로 인정했으니까 대법원이 그걸 인정했습니다. 국민 여러분, 죄송합니다. 이렇게 딱 방향을 잡아줘야 되는데요. 당대표가 그러지 않으니까 김태규 의원이나 김민전 의원이 이런 목소리들이 계속 나오고, 아직까지 국민의힘이 수도권과 중도에서 환영을 못 받는 거 아니에요?▶김성태 : 그렇습니다. 이 부분이 2028년 4월 총선, 심지어 지금 국민의힘 내의 장외집회라든지 그러면 이재명 대통령 탄핵 이야기까지도 나오잖아요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그렇다면 이거 2028년 4월 총선에서 그런 의지가 있다면 사실상 현실적으로 현직 대통령을 탄핵하기는 어려워요. 안 되는 일이에요. 그렇다 하면 우리가 2028년 4월 총선에서 우리가 과반일당이 돼서 그런 모든 문제를 해결하려고 하는 그런 정치적 사고가 필요한 것이지. 지금 당내에 그런 여러 가지 헤게모니 싸움이라든지, 다음 2030년을 또 앞두고 잠재적인 대선후보들 간에 물고 뜯기는 어떤 그런 뭐 하이에나 법칙으로 당이 흘러가서는 안 됩니다.▷김태현 : 알겠습니다. 국민의힘 얘기 하나만 더 해보지요. 이른바 조작징계 의혹논란. 장 대표가 어제 이와 관련해서 처음 입장을 냈는데 뭐 핵심은 이런 거예요. 장 대표 얘기는요. "윤리위원회는 법원이 아니고 당의 기구니까 당의 입장을 듣는 거, 내가 의견을 제시하는 건 지극히 당연하다." 뭐 이렇게 얘기했거든요. 그런데 장 대표는 이제까지 항상 뭐 윤리위는 독립된 기구이니까 나는 관여하지 않고, 한동훈 의원 제명 결정도 나는 언론보도 보고 알았다 뭐 이렇게 얘기했었는데요. 이 얘기는 어떻게 받아들여야 돼요?▶김성태 : 그 부분에 대해서는 그러니까 결론은 현재 전현직 윤리위원들이 의혹제기하고 있는 이 부분에 대해서 당대표로서 이 윤리위의 결정은 자신이 책임을 지는 거다. 그렇기 때문에 윤리위원 임명도 하는 것이고, 윤리위원회의 주요 결정사안에 대해서 자신이 알 필요가 있는 것이다 이렇게 이제 논리가 전개되는 거거든요. 마지막이 이제 이런 거예요. 그 윤리위 결정이 당의 결정인데, 그게 억울하면 사법부에 가서 판단을 받아봐라. 그런 거 아니에요. 제가 이 문제에 대해서는 그러니까 지금,▷김태현 : 이거 양측 충돌이 격화되는데요.▶김성태 : 제가 볼 때는 국민의힘 내적으로는 정치력으로 이 문제를 풀 그런 뭐 자정능력이 없어요.▷김태현 : 그래요?▶김성태 : 그러니까 한동훈 의원 입장에서도 본인은 뭐 시간이 좀 걸리더라도 정치적으로 이 문제를 풀고, 자기가 당내적으로도 비호감이라든지 안티세력들에 대해서도 일정 부분 좀 시간을 가지고 노력을 하고, 뭐 정치적으로 복귀를 희망하고 있지만 제가 볼 때는 그거는 어려워요. 그러니까 장동혁 대표 입장에서 이번에 정확하게 정리를 마지막에 잘한 것 같아요. 윤리위 이런 문제제기되고 뭐 하더라도 모든 책임은 당대표 자신의 책임이다. 그렇기 때문에 그게 억울하면 법원에 가서 가처분 신청하든 본안소송을 하든 해라, 그러면 내가 나가겠다. 그런 거 아니에요.▷김태현 : 그러니까 한 의원도 가처분 신청하는 게 맞다?▶김성태 : 한동훈 의원 입장에서도 이제 더 이상 이거 가지고 시간 끌, 그래서 당내 분란, 갈등 이 부분에 당이 어떤 정치적으로 큰 변화의 물결이 만들어져서 지난번에 뭐 어떤 징계들이 전부 다 잘못된 징계다 이렇게 판단이 만들어지기를 기대하는 것은 저는 맞지 않다고 봐요. 그러니까 정치적 해결의 어떤 타이밍이나 시간은 끝났다.▷김태현 : 그러면 한동훈 의원이 가처분 소송 제기해서 이기고 돌아와요. 그런데 장 대표는 또 징계한다 하거든요.▶김성태 : 그때는 그때대로 또 대응을 해야 되는 거지요. 그러니까 저는 이 논란 가지고 앞에 배현진이나 김종혁 같은 경우는 당의 결정에 따라서 법적인 판단을 빨리 구해서 끝내버린 거잖아요.▷김태현 : 네. 그러니까 한동훈 의원도 가처분하라?▶김성태 : 한동훈 의원도 이걸 너무 시간을 더 끌어봤자 국민의힘이 정치적으로 이 문제를 해결할 수 있는 그런 중진들의 어떤 결기라든지 전체 구성원들의 그런 문제가 있다면 시간을 가지고 더 기다려야 되겠지요. 그런데 이거는 지금 당대표가 저렇게 완고하고 강고하면 현재 당내구성원들 그 결기나 의지, 그렇다고 뭐 소장개혁파들이 과거에 일정 부분 당을 변화시키는 촉진제로 활동이 활발하게 이루어지던 그런 당체제도 아니지 않습니까. 그렇다면 한동훈 의원도 현실적으로 판단해야 돼요. 그래서 이걸 뭐 종지부를 찍어야 되는 것이지.▷김태현 : 네.▶김성태 : 맨날 왜 야당이 현재 조작기소 특검이라든지 조희대 대법원장 탄핵 문제 가지고, 이거 국민적 울분과 공분을 조직하기 좋은 이슈들이에요. 그래서 장외로 나왔는데도 불구하고 왜 국민적 여론이 여기에 다 따라붙지가 않습니까. 그거는 답이 간단한 거예요. 당내의 분열 갈등양상이 그걸 이겨내지를 못해요. 그러니까 이재명 대통령도 아무리 좋은 정책을 내놓더라도 자기 자신의 친정세력, 그러니까 당청관계, 정치가 안정되지를 못하면 이재명 정부의 정책은 국민들에게 안 보이게 돼 있어요. 여야 간에 또 특히 정치가 이렇게 불안한 상황을 만들어놓고 우리 정책을 국민들이 잘 이해하고 따라달라? 안 되는 일입니다. 마찬가지예요.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 김성태 의원과의 인터뷰는 여기까지 하도록 할게요. 지금까지 국민의힘의 김성태 전 의원이었습니다. 감사합니다.▶김성태 : 감사합니다.