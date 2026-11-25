서울 강남구 청담동의 고급 아파트 '청담르엘' 정문 앞, 붉은 색 현수막이 걸려 있습니다.



"배달 바이크는 거부하면서 배달 음식은 받고 싶습니까? 갑질 아파트 배달 기피는 입주민이 자초한 결과"라고 쓰여있습니다.



최근 온라인 커뮤니티에 올라온 글들에 따르면, 이 아파트 입주민 측은 배달 기사들에게 단지 내 오토바이 출입을 전면 금지했습니다.



오토바이를 아파트 외부에 세워둔 뒤, 직접 걸어서 단지 안 세대까지 배달하라고 요구하고 있는 겁니다.



문제는 아파트 단지의 폭이 약 500m에 달해, 정문에서 단지 안쪽까지 걸어서 오갈 경우 왕복 20분가량이 소요된다는 점입니다.



시간이 곧 수입인 배달 기사들 입장에서는 사실상 정상적인 배달이 불가능한 구조입니다.



결국 기사들은 집회 신고까지 한 뒤 정문 앞에 현수막을 내걸었고, "차라리 지하 주차장을 통한 진입이라도 허용해 달라, 이마저 받아들여지지 않으면 배달을 전면 거부하겠다"며 맞서고 있습니다.



소식이 전해지자 온라인에서는 비판이 쏟아졌습니다.



누리꾼들은 "오토바이 진입이 불편하면 아예 배달을 시키지 말아야 한다", "도보 배송이 필요하면 아파트 측이 자체 비용으로 전담 인력을 고용해야 하는 것 아니냐"며 입주민 측의 태도를 지적했습니다.



이에 자신을 청담르엘 입주민이라고 밝힌 SNS 이용자는 "배달 오토바이들이 지하주차장에서 자동차보다 더 빠르게 다니며 폭주하고 안전을 위협하는 일이 계속 발생해 어쩔 수 없이 막은 거"라는 해명을 내놓기도 했습니다.



하지만, 이른바 '국민평형' 호가가 50억 원을 넘는 고가 아파트에서 다른 아파트 단지들과 달리 배달 기사들의 도보 배달만을 고집하면서, 입주민들의 '갑질' 아니냐는 비판까지 제기되고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)