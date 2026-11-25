▲ 남아메리카바다사자

지구촌을 강타하고 있는 이상 기후 현상인 엘니뇨로 인해 페루에서만 바다사자 1만 마리 이상이 폐사한 것으로 나타났습니다.24일(현지시간) 현지 일간 엘코메르시오에 따르면 올해 1월부터 10월까지 페루 연안에서 포유류와 조류를 합쳐 최소 1만 8천585마리의 야생 동물이 죽었습니다.가장 피해를 많이 본 종은 남아메리카바다사자입니다.이 기간 1만 877마리가 죽었는데, 이는 올해 페루 연안 전체 폐사 동물의 59%에 달하는 수치입니다.페루 연안 전체 바다사자 개체수 7만 2천651마리 가운데 15%가 폐사한 셈입니다.생선을 주로 먹는 바다사자는 엘니뇨 도래 시 가장 생존이 위태로운 종으로 꼽힙니다.수온 상승으로 주먹이인 멸치류가 차가운 수역을 찾아 떠나면서 먹이를 구하기 어려워지기 때문입니다.남아메리카바다사자는 페루 멸종위기 야생동물 적색 목록에 등재돼 있습니다.1997년부터 1998년 사이 엘니뇨 이후 개체 수가 80% 급감하기도 했습니다.전문가들은 적도 부근 해수면 온도가 비정상적으로 상승해 전 세계에 가뭄과 홍수 등 이상기후를 일으키는 엘니뇨를 이번 집단 폐사의 주요 원인으로 지목하고 있습니다.페루 산림야생동물청의 수의사이자 야생동물 전문가인 하비에르 하라는 "올해 폐사 수치가 높은 것은 기본적으로 엘니뇨 때문"이라며 "사체 샘플을 채취해 부검한 결과 상당수가 굶어 죽은 것으로 확인됐다"고 밝혔습니다.페루 엘니뇨현상국가연구위원회는 지난 3월 시작된 연안 엘니뇨가 내년 2월까지 강하게 지속될 것으로 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)