▲ 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 197.03포인트(3.94%) 내린 4809.00으로 시작했다.

잇따른 급락 끝에 어제(24일) 급반등했던 코스피가 오늘(25일) 장 초반 4% 넘게 하락해 단숨에 4,700대로 밀려났습니다.오늘 오전 9시 22분 현재 코스피 지수는 전장보다 231.14포인트(4.62%) 내린 4,774.89입니다.지수는 전장 대비 197.03포인트(3.94%) 내린 4,809.00으로 출발해 하락세가 강해졌습니다.한때 5%가 넘는 급락세를 보이자 오전 9시 8분쯤 매도 사이드카가 발동됐습니다.유가증권시장에서 외국인이 4천206억 원 순매도하고 있습니다.하루 만에 팔자 전환입니다.기관도 554억 원 순매도 중입니다.개인은 4천487억 원, 기타법인은 256억 원 순매수하고 있습니다.코스피200선물 시장에서 외국인은 959억 원 매도 우위입니다.장 초반 급락세는 간밤 뉴욕증시에서 나스닥 종합지수는 1.48%, 필라델피아 반도체 지수가 7.88% 내리는 등 미국 기술주가 약세를 보인 영향으로 보입니다.스캔들로 물러났던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 경영에 복귀했지만, 그를 대상으로 한 미국 상원의 청문회와 당국의 회계 조사 등으로 불안이 여전한 상황입니다.미국이 조만간 과잉생산 관세를 발표, 중국에 비교적 높은 수준의 관세를 부과할 것이라는 관측이 나온 점도 투자심리를 위축시킨 것으로 보입니다.어제 6%대 강세를 보였던 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 7.39%, 7.08% 급락하고 있습니다.SK스퀘어 -8.25%, LG에너지솔루션 -1.75%, 삼성전기 -8.39%, 현대차 -2.18% 등 시가총액 상위 종목 대다수가 약세입니다.셀트리온은 1.67% 오르고 있고, 삼성바이오로직스 -0.16%는 보합권에서 등락 중입니다.한국화장품 19.21%, 토니모리 6.09%, 에이피알 6.08% 등 일부 화장품주는 강세입니다.이병철 다올금융그룹 회장의 경영권 매각설이 제기된 다올투자증권은 16.82% 급등 중입니다.업종별로 보면 제약 0.62%를 제외하고 전기·전자 -6.78%, 기계·장비 -5.25%, 의료·정밀 -4.08%, 건설 -3.62% 등 전 종목이 내리고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 21.39포인트(3.21%) 내린 644.49입니다.지수는 전장보다 11.67포인트(1.75%) 내린 654.21로 출발해 하락세가 강해졌습니다.코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 482억 원, 78억 원 순매도 중입니다.개인은 534억 원 매수 우위입니다.시가총액 상위 종목 중 에코프로 -4.01%, 에코프로비엠 -5.09%, 주성엔지니어링 -9.28%, 심텍 -6.15%, 이오테크닉스 -7.11% 등 대다수 종목이 내리고 있습니다.알테오젠 1.88%은 강세입니다.레인보우로보틱스 -1.11%와 로보티즈 0.68% 등 로봇주는 보합권에서 등락 중입니다.(사진=연합뉴스)