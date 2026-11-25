▲ MLB 디트로이트와 1년 500만 달러 계약 조건에 합의한 김하

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰는 내야수 김하성(31)이 네 번째 유니폼으로 갈아입습니다.ESPN은 김하성이 디트로이트 타이거스 구단과 1년간 500만 달러(약 67억 원)를 받는 조건에 합의했다고 25일(한국시간) 전했습니다.MLB닷컴은 현재 김하성의 신체검사 결과를 구단이 기다리는 중이며 계약에는 성적에 따른 인센티브 100만 달러도 포함됐다고 보도했습니다.구단의 공식 발표가 나면 김하성은 샌디에이고 파드리스, 탬파베이 레이스, 애틀랜타 브레이브스에 이어 4번째 둥지를 틉니다.김하성은 올해 가운뎃손가락 부상 여파로 51경기에 출전해 타율 0.116, 타점 9개의 저조한 성적에 그쳤습니다.시즌 후 애틀랜타와 결별한 김하성은 아메리칸리그 중부지구 디트로이트에서 부활을 새롭게 준비합니다.MLB닷컴은 디트로이트 구단이 전천후 내야수 김하성을 주전 유격수로 기용할 것이라며 올해 아메리칸리그 신인왕에 오른 케빈 맥고니글을 유격수에서 3루수로 돌리면 내야진이 수비에서 안정을 이룰 것으로 내다봤습니다.김하성은 2021년 빅리그 데뷔 이래 통산 타율 0.234, 홈런 52개, 타점 226개를 기록했습니다.(사진=게티이미지)