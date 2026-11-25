▲ 지난해 비체나라 페스티벌

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서울 양천구가 연말연시를 맞아 주민들에게 아름다운 겨울 풍경과 특별한 추억을 선사하기 위해 오는 27일부터 내년 2월 12일까지 '2026 양천 비체나라 페스티벌'을 개최합니다.6회째인 올해는 '세 개의 빛, 양천의 겨울'을 주제로 장소를 3곳으로 늘렸습니다.점등식은 오는 27일 해누리분수광장, 12월 3일 오목공원, 12월 10일 가로공원에서 차례로 겨울 음악회와 함께 열립니다.해누리분수광장 일대는 따뜻하고 설레는 연말 분위기로 꾸며집니다.신정네거리 교통섬에는 대형 트리가 들어서고, 분수광장에는 선물 상자 조형물과 눈사람 가족사진 촬영 공간이 마련됩니다.오목공원은 빛과 자연이 어우러진 공간으로 변신합니다.산책로를 따라 이어지는 눈꽃과 별빛 조명이 방문객을 맞이하고 중앙 잔디광장에서는 달토끼 빛 조형물이 겨울밤의 낭만을 더합니다.가로공원에는 한겨울에도 꽃이 피어나는 빛의 정원이 펼쳐집니다.분수대 주변 나무 사이로 은하수를 연상시키는 불빛이 반짝이고, 산책로의 달빛 아치는 몽환적인 분위기를 자아냅니다.잔디마당에는 형형색색의 꽃 조형물이, 계단형 야외공연장에는 꽃잎 조명과 원형 빛 조형물까지 더해질 예정입니다.문화 체험 행사도 운영됩니다.오목공원에서는 12월 3∼23일 무드등 만들기, 눈꽃 모자 만들기 등 겨울을 주제로 한 5개 체험 강좌를 선보입니다.이기재 양천구청장은 "올해는 목동·신정동·신월동 세 권역으로 축제를 확대해 구민들이 가까운 곳에서 겨울의 아름다움을 만끽할 수 있도록 준비했다"며 "아름다운 빛으로 물든 양천의 거리를 거닐며 행복한 추억을 쌓으시길 바란다"고 말했습니다.(사진=양천구 제공, 연합뉴스)