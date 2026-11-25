▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 복귀 뒤 전사회의(All-Hands Meeting)에서 별도 승계 계획은 필요하지 않으며 기존 경영체제를 유지하겠다는 강한 의지를 밝힌 것으로 현지시간 24일 전해졌습니다.그는 공손하고 유감스러운 어조로 "모두에게 상처를 줬다. 실망을 드려 죄송하다. 두 번째 기회에서는 더 잘하겠다"고 사과한 뒤 경영방식과 승계문제에 대해서는 기존의 단호한 입장을 보였다고 CNBC와 파이낸셜타임스(FT) 등이 익명을 요구한 참석자들의 말을 인용해 보도했습니다.황 CEO가 시가총액 4조 달러(5천600조 원) 규모의 거대 반도체 기업인 엔비디아의 경영문화를 대대적으로 쇄신해야 한다는 압박을 일축하고, 수십 명의 임원을 직접 통솔하는 기존의 중앙집권적 경영방식을 옹호했다고 FT는 지적했습니다.수십 명의 고위 임원들이 창업자인 자신에게 직접 보고하는 느슨하고 수평적인 지배 구조를 전면 개편할 계획이 없음을 내비친 것입니다.황 CEO는 "엔비디아는 유능한 리더들이 조직의 각 부문을 이끄는 독특한 비즈니스 모델을 운영하고 있으며, 다른 기업과 같은 방식의 승계 계획이 필요 없는 팀제를 구축했다"고 강조했습니다.이어 별도의 승계 계획은 불필요한 위계질서를 만들 우려가 있다고 덧붙였습니다.FT는 "젠슨 황이 특정 임원을 잠재적 후계자로 육성하는 것이 오히려 일부에게 특혜를 줄 위험이 있다는 기존의 소신을 재확인했다"고 풀이했습니다.이번 사태를 겪으면서 회사 내부에서 황 CEO의 딸과 사위가 핵심 측근으로 떠올랐습니다.황 CEO의 아들은 임원직을 맡고 있습니다.황 CEO가 회사를 떠났던 11일간 엔비디아의 시가총액이 1조 달러 이상 증발하는 등 회사가 크게 흔들리자 투자자와 분석가들은 독단적인 경영방식의 문제점을 지적하며 지속 가능성에 강한 의문을 제기해 왔습니다.엔비디아 이사회는 황 CEO가 사임하기 전까지 의장직을 별도로 두지도 않았습니다.한편 이날 황 CEO는 회의 시작 직후 자신이 없는 동안 임시 CEO직을 수행한 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)에게 감사를 표했습니다.(사진=게티이미지)