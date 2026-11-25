▲ 부천 화재로 순직한 고 김진석 소방위

지난달 경기도 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위가 국가유공자로 등록됐다고 국가보훈부가 오늘(25일) 밝혔습니다.보훈부는 보훈심사위원회 심의·의결을 거쳐 이달 20일 김 소방위를 국가유공자(순직군경)로 결정하고 등록을 마친 뒤 23일 유족에게 이를 안내했다고 전했습니다.김 소방위는 지난달 16일 부천시 오정구 내동 금속 사출 인쇄공장 화재 현장에서 선착대로 현장에 도착해 불길 속으로 뛰어들었다가 순식간에 연소가 확대되는 과정에서 중상을 입어 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨을 거뒀습니다.김 소방위의 국가유공자 등록은 지난달 19일 신청 이후 32일 만에 이뤄졌습니다.이번 등록 과정에선 보훈부·소방청이 2022년 체결한 업무협약으로 소방청에 구성된 소방보훈전담팀을 통해 심사자료 준비·제출 등이 원스톱으로 진행됐다고 보훈부는 설명했습니다.또 인사혁신처의 위험직무순직 인정 이전에라도 보훈 심사를 선제적으로 진행할 수 있도록 2024년 제도를 개선한 것이 적용됐습니다.보훈부는 위험직무순직 인정에 앞서 유족의 신속한 예우와 지원을 위해 보훈 심사를 진행했다고 덧붙였습니다.보훈부는 조만간 대통령 명의 국가유공자 증서를 유족에게 전달할 계획입니다.또 보훈 보상금과 의료·교육·취업 지원, 유가족 정서 지원 프로그램 등을 적기에 받을 수 있도록 세심하게 안내하겠다고 밝혔습니다.권오을 보훈부 장관은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 화마 속에서도 끝까지 임무를 다하셨던 고 김진석 소방위의 숭고한 희생을 결코 잊지 않겠다"고 말했습니다.(사진=소방청 제공, 연합뉴스)