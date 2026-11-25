▲ 영국 재무부 청사

영국 당국이 자국에 등록된 불법 의심(suspicious) 법인들을 수사하는 과정에서 북한의 제재 회피에 연루된 정황을 포착했다고 미국의소리, VOA 방송이 보도했습니다.VOA에 따르면 영국 재무부는 23일 발표한'2026년 확산금융 국가 위험평가' 보고서에서 2022년부터 지난해까지 진행한 '해머헤드' 작전 합동수사 결과를 공개하며 이런 내용을 포함했습니다.확산금융은 핵, 생화학 등 대량살상무기와 운반 수단을 개발하거나 조달하는 데 쓰이는 자금과 금융 서비스를 뜻합니다.해머헤드 작전은 영국 국가경제범죄센터(NECC) 주도로 파산청과 기업등록청, 국가범죄청(NCA), 금융행위감독청(FCA), 국세관세청 등이 참여했습니다.보고서에 따르면 이 작전을 통해 영국 내 43개 주소지에 집중 등록된 의심 법인 4만 3천여 곳을 적발했습니다.이들 법인은 무역을 가장한 자금세탁과 투자·비자 사기, 대규모 온라인 사기에 활용된 것으로 나타났습니다.법인 등록 비용은 주로 중국 본토와 홍콩에서 송금됐으며 자금은 중국은행 계좌와 영국 전자화폐 업체를 거쳐 이동했습니다.특히 일부 법인은 북한의 제재 회피와 확산금융, 사이버 범죄와 연결된 것으로 드러났습니다.한 법인의 이사 겸 기업서비스 제공자는 유엔이 북한 선단과 연계된 선박의 소유주로 지목한 인물과 동일했습니다.또 일부 법인은 과거 대북 제재 회피와 북한 해킹 조직 '라자루스'의 탈취 자금 세탁에 연루된 인물들과 연결된 것으로 파악됐습니다.영국 당국은 이번 작전으로 1만 1천500곳 이상의 법인을 등록 말소 절차에 넘기고 법인 설립 대행업체 30곳에 집행조치를 내렸으며, 3곳은 폐쇄했습니다.보고서는 영국 금융제재이행청(OFSI)에 북한 IT 인력 연루가 의심되는 제재 위반 신고가 늘어나는 추세라고 언급했습니다.또 북한 연계 해킹 세력이 2024년 1월부터 2025년 9월까지 총 약 20억 파운드(약 3조 5천억 원) 상당의 가상자산을 훔친 것으로 집계했습니다.영국 정부는 기업등록청의 신원 검증과 법인 말소 권한을 강화하고 금융·무역 제재 집행 조직을 확대하는 등 대응하고 있다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)