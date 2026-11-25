▲ 트럼프 주니어

미국 민주당이 도널드 트럼프 대통령의 장남 트럼프 주니어가 파트너로 참여한 벤처투자사 '1789 캐피털'을 정조준하고 나섰습니다.미 연방하원 차기 법사위원장에 내정된 제이미 래스킨 의원(민주·메릴랜드)은 1789 캐피털이 투자했거나 연관된 회사들에 서한을 보내 통신 기록을 보존·제출하도록 요구했다고 현지시간 24일 보도자료를 통해 밝혔습니다.트럼프 주니어는 트럼프 대통령이 재집권에 성공한 2024년 11월 대선 직후 1789 캐피털에 선임 파트너로 합류했습니다.트럼프 주니어가 합류한 뒤 이 회사가 투자한 기업들이 정부 계약을 체결하거나 회사에 유리한 규제 완화 조치가 발표됐다는 게 래스킨 의원의 지적입니다.그는 서한에서 "트럼프 주니어가 갑자기 마법과 같은 예지력을 얻어 이를 1789 캐피털에 가져왔고, 그 능력으로 역사상 가장 위대한 투자자의 위치에 단숨에 올라섰거나, 트럼프 대통령의 통제 아래 있는 행정부 기구를 이용해 공공정책과 시장을 조작한 것"이라고 주장했습니다.래스킨 의원이 서한을 보낸 곳은 방산기업 해드리언 오토메이션, 전자담배 제조업체 쥴 랩스, 예측·베팅 온라인 플랫폼 폴리마켓, 온라인 총기·탄약 소매업체 그랩어건 디지털 홀딩스 등입니다.민주당이 트럼프 대통령 일가의 사익 추구 의혹과 관련해 조사 대상을 특정하며 그 범위를 확대해 가는 양상입니다.1789 캐피털의 투자 직후 해드리언은 10억 달러 규모 방산 계약을 수주했습니다.쥴 랩스는 미 식품의약국(FDA)의 판매 규제 완화가 발표됐습니다.폴리마켓은 미 상품선물거래위원회(CFTC) 조사가 종결됐고, 그랩어건은 미 당국의 총기 배송 규제가 완화돼 혜택을 받았습니다.래스킨 의원에 따르면 트럼프 주니어는 그랩어건 이사회 이사로 재직 중입니다.그는 민주당의 조사가 예고되자 최근 폴리마켓 고문직을 사임한다고 발표했습니다.백악관 당국자는 폭스뉴스에 "트럼프 행정부는 정치적 동기에 따른 근거 없는 조사로 인해 강압이나 위협, 협박을 받고 굴복하지 않을 것"이라고 말했습니다.1789 캐피털의 법률 대리인은 "래스킨 의원은 이 사안에서 사실관계를 잘못 파악한 채 1789 캐피털에 대한 터무니없는 이야기를 계속하고 있다"며 "실제 증거와 무관한 인신공격"이라고 반박했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)