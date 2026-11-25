▲ 탈모 치료

건강보험을 적용받아 탈모 치료제를 복용하던 환자들이 치료 전 두피 사진이 없어 고가의 약값 전액을 부담해야 할 처지에 놓였습니다.오늘(25일) 조선대병원 등에 따르면 탈모 치료제 올루미언트를 복용하는 환자 20여 명은 과거 두피 사진이 없어 건강보험을 적용받기 어렵게 됐습니다.올루미언트는 2023년 3월 국내에서 성인 중증 원형탈모 치료제로 허가받은 약으로 올해 7월부터 건강보험이 적용됐습니다.환자들은 기존 월 50여만원인 약값을 10여만 원에 처방받아 경제적 부담을 크게 덜었습니다.그러나 보험금 지급 심사 과정에서 문제가 생겼습니다.건강보험심사평가원은 의사 소견이나 치료 기록만으로는 투약 전 탈모 정도를 평가하기 어렵다며 치료 전 두피 상태를 보여주는 사진을 요구했습니다.보험 적용 대상은 머리카락의 50％ 이상이 빠졌거나 20∼50％가 빠지면서 눈썹까지 빠진 경우 등입니다.스테로이드나 면역억제제 등 기존 약물로 3개월 이상 치료했으나 호전되지 않았다는 요건도 충족해야 합니다.심평원의 자료 제출 요구에 과거 사진을 구할 수 없는 일부 환자는 난감해졌습니다.보험 적용 전부터 비급여 상태로 치료를 시작한 환자들은 두피 상태를 촬영해두지 않은 경우가 많고, 일부 환자는 탈모가 심한 모습을 꺼려 사진을 남기지 않았습니다.치료 후에는 머리카락이 일부 나기도 해 현재 모습으로 과거 탈모 상태를 입증하기 어렵습니다.환자들은 다시 50여만 원 약값을 부담하는 것도 모자라 몇 달간 혜택으로 받은 보험 급여를 환수당하지 않을지 우려하고 있습니다.전남대병원에서는 환자 접수 단계부터 두피 사진을 촬영해 보험 적용에 어려움을 겪는 사례는 없다고 전했습니다.심평원은 급여 기준 충족 여부를 확인하려면 객관적인 자료가 필요해 치료 전 사진 제출 등 방침을 변경할 계획은 없다는 입장입니다.심평원 관계자는 "보험 적용을 받으려면 탈모 범위를 평가하는 점수인 SALT 기준을 충족해야 하고, 탈모 범위를 확인할 수 있는 사진이나 그림이 필요하다"며 "7월 이후 진료분부터 같은 기준을 적용했으나 의학적 자문 등 심사에 통상 2∼3개월이 걸려 결과가 이달 통보된 것으로 보인다"고 설명했습니다.