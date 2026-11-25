▲ 레알 마드리드의 4번째 골 넣고 비니시우스 주니오르(7번)와 자축하는 킬리안 음바페

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레알 마드리드(스페인)가 PSV 에인트호번(네덜란드)을 상대로 후반에만 5골을 몰아치며 유럽축구연맹 UEFA 챔피언스리그(UCL) 5연승을 질주했습니다.레알 마드리드는 오늘(25일) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 2026-2027 UCL 리그 페이즈 5차전 홈경기에서 킬리안 음바페의 멀티 골을 앞세워 에인트호번을 5대 1로 제압했습니다.챔피언스리그 역대 최다인 15회 우승에 빛나는 레알 마드리드는 5전 전승으로 승점 15점을 쌓아 선두에 올랐습니다.에인트호번은 1승 1무 3패, 승점 4에 그쳐 28위에 머물렀습니다.36개 팀이 참가한 챔피언스리그 리그 페이즈에서는 각 팀이 8경기씩 치러 1~8위 팀이 16강에 직행하고, 9~24위 팀은 플레이오프를 통해 16강 진출을 다툽니다.레알 마드리드는 전반에 페널티킥으로 선제골을 내주며 끌려갔습니다.전반 29분 추아메니가 페널티 지역에서 상대 선수의 발을 밟았고, 주심은 비디오 판독을 거쳐 페널티킥을 선언했습니다.그리고 키커로 나선 에인트호번 이반 페리시치가 선제골을 터뜨렸습니다.후반 시작과 함께 벨링엄과 코나테, 하위선을 교체 투입한 레알 마드리드는 대반격에 나섰습니다.후반 5분 발베르데의 동점골로 균형을 맞춘 뒤, 후반 15분 벨링엄이 그림 같은 오른발 중거리포로 승부를 뒤집었습니다.4분 뒤에는 상대의 패스 실수를 틈타 아르다 귈러의 패스를 받은 음바페가 추가골을 터뜨렸고, 후반 39분에는 음바페가 화려한 개인기로 상대 골키퍼까지 제치고 한 골을 더 넣으며 승부에 쐐기를 박았습니다.음바페는 프랑스 선수 최초로 챔피언스리그 7경기 연속 득점을 기록했고, 올 시즌 6골로 득점 공동 선두에 올라섰습니다.후반 42분에는 비니시우스 주니오르까지 골을 터뜨리며 대승을 완성했습니다.올 시즌 처음으로 챔피언스리그 무대를 밟은 이탈리아 코모의 돌풍도 이어졌습니다.코모는 루이스 미야의 결승골로 AEK 아테네를 1대 0으로 꺾고 3연승을 달리며 4승 1패, 승점 12점으로 3위에 올랐습니다.레알 베티스는 쿠초 에르난데스의 멀티골을 앞세워 슬로반 브라티슬라바를 2대 0으로 꺾고 4위에 자리했습니다.잉글랜드 프리미어리그와 독일 분데스리가 선두 팀끼리의 맞대결에서는 아스널과 도르트문트가 한 골씩 주고받으며 1대 1로 비겼습니다.맨체스터 시티와 나폴리도 2대 2로 승부를 가리지 못했습니다.갈라타사라이는 애스턴 빌라를, 보되/글림트는 LASK를 각각 1대 0으로 꺾었고, 라이프치히는 랑스에 3대 1로 이겼습니다.(사진=게티이미지)