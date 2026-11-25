축구 국가대표 미드필더 황인범이 유럽 챔피언스리그에서 친정팀 페예노르트를 상대로 소속팀 포르투의 승리에 힘을 보탰습니다.



포르투는 오늘(25일) 네덜란드 로테르담에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 5차전 원정 경기에서 페예노르트를 1대 0으로 꺾었습니다.



리그 페이즈 초반 3연패에 빠졌다가 지난 5일 나폴리를 4대 1로 완파하고 첫 승을 신고했던 포르투는 2연승을 달리며 2승 3패, 승점 6점으로 잠정 20위에 올랐습니다.



페예노르트는 1승 4패, 승점 3점으로 32위에 머물렀습니다.



36개 팀이 참가한 챔피언스리그 리그 페이즈에서는 각 팀이 8경기씩 치러 1~8위 팀이 16강에 직행하고, 9~24위 팀은 플레이오프를 통해 16강 진출을 다툽니다.



벤치에서 경기를 시작한 황인범은 후반 15분 빅토르 프로홀트를 대신해 투입돼 경기 종료까지 그라운드를 누볐습니다.



페예노르트는 황인범이 2024년 9월부터 올해 7월까지 몸담았던 팀으로, 황인범은 북중미 월드컵 이후 포르투로 이적해 첫 시즌을 보내고 있습니다.



지난 나폴리전에서 팀의 세 번째 골을 도와 올 시즌 챔피언스리그 첫 공격 포인트를 기록했던 황인범은 오늘은 공격 포인트를 올리지 못했습니다.



황인범은 올 시즌 정규리그에서 1골 1도움, 챔피언스리그에서 1도움을 기록하고 있습니다.



포르투는 경기 시작 2분 만에 상대 자책골로 앞서 나갔습니다.



오스카르 피에투셰프스키가 왼쪽 측면을 돌파한 뒤 낮은 크로스를 올렸고, 프로홀트가 슈팅을 시도한 공이 이를 걷어내려던 페예노르트 미드필더 타르글린의 발에 맞고 골문으로 들어갔습니다.



포르투는 전반 12분 산티아고 히메네스의 바이시클킥이 골대를 살짝 넘어가고, 전반 추가 시간에도 히메네스와 프로홀트의 잇따른 슈팅이 상대 골키퍼에게 막혀 추가 골을 뽑지 못했습니다.



페예노르트의 파상공세가 이어지던 후반 15분, 포르투는 황인범과 사무를 교체 투입하며 중원과 공격진에 변화를 줬습니다.



수비에 집중하던 포르투는 후반 23분 상대의 매서운 슈팅을 골키퍼 디오구 코스타가 막아내며 가슴을 쓸어내렸습니다.



후반 36분에는 상대 중거리 슛이 골대를 맞고 나오면서 또 한 번 위기를 넘겼습니다.



후반 42분에는 페예노르트의 나초 페리가 날린 슈팅에 대해 주심이 득점을 선언했다가 비디오 판독 끝에 취소하면서 포르투는 힘겹게 한 골 차 승리를 지켜냈습니다.