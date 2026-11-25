▲ 24일(현지시간) 인질극이 벌어진 콜롬비아 대형마트

콜롬비아의 유명 관광지인 카리브해 연안 카르타헤나(Cartagena)에서 무장 강도에 의한 인질극이 발생했습니다.현지시간 24일, 카르타헤나의 한 대형 슈퍼마켓에 복면을 쓴 무장 강도 여러 명이 침입했습니다.이들은 새벽 시간대 현금과 물건을 훔치기 위해 잠입했다가 이른 아침 출근한 직원이 현장에 도착하면서 외부로 빠져나가지 못한 것으로 전해졌습니다.무장 강도들의 침입이 보안 카메라에 포착돼 비상벨이 울리면서 경찰이 긴급 출동했습니다.이들은 직원과 일찍 매장을 찾은 고객 등을 인질 삼아 몸값으로 70억 페소(약 27억 원) 이상과 장갑차 2대, 안전한 도주 보장 등을 요구하고 있습니다.유리창 너머로는 여러 명이 자리에 앉아 결박당한 채 장총을 든 복면 괴한들에게 위협받는 모습이 현지 언론에 포착되기도 했습니다.당국은 협상에 응하지 않으면서 경찰 특수부대와 해군, 저격수 등을 투입해 현장을 봉쇄하고 있습니다.무장 강도들은 이후 30명의 인질 중 일단 5명을 석방했으나 여전히 25명을 억류 중입니다.현재까지 다친 사람은 없는 걸로 알려졌습니다.카르타헤나의 라파엘 누녜스 국제공항은 이번 사건과 관련해 군 당국이 활주로 중 한 곳을 사용함에 따라 항공기 착륙을 일시 중단했으며, 중단 약 45분 만에 착륙이 재개됐습니다.전날 밤 폭탄 테러가 발생한 비야비센시오시를 방문 중인 아벨라르도 데 라 에스프리에야 대통령은 현지에서 "풀려난 이들은 고령의 여성들"이라며 "특수부대를 포함해 각 치안 부대의 모든 역량이 현재 현장에 배치된 상태"라고 강조했습니다.콜롬비아 야권은 이번 인질극이 여당의 실정에서 비롯됐다며 공세를 펼쳤습니다.구스타보 페트로 전 대통령은 이번 사건을 "집단 납치"로 규정하며 관광업 위축과 빈곤 심화 탓에 새 정부가 들어선 후 강·절도가 급증하고 있다고 비판했으며, 야당의 알렉스 플로레스 상원의원도 현 정부의 치안 대응이 통제력을 잃었다고 질타했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)