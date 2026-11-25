▲ 앤트로픽 나스닥 상장

인공지능(AI) 클로드(Claude)의 개발사인 엔트로픽(Anthropic) 주가가 상장 4거래일 만인 현지 시간 24일, 처음으로 공모가였던 83달러 아래에서 마감했습니다.엔트로픽은 뉴욕증시에서 5.74달러 내린 81.91달러에 거래를 마쳐 종가가 공모가보다 1.3% 낮았습니다.장중에는 75.61달러까지 밀려 공모가 대비 낙폭이 8.9%에 달했으나 이후 하락 폭을 줄였습니다.블룸버그통신에 따르면 종가 기준 시가총액은 완전 희석 기준(스톡옵션 등 포함)으로 약 1조 5천억 달러(약 2천14조 원)입니다.19일 상장 첫날 시초가 111.50달러(공모가보다 34.3% 높은 수준)였던 것과 비교하면 26.5%, 장중 최고가 115.10달러와 비교하면 28.8% 낮습니다.앞서 23일 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO) 복귀로 AI 관련주가 급등할 때 AI 업종의 대리 지표로 여겨지는 앤트로픽은 1.4% 하락하며 랠리에서 소외됐습니다.초대형 IPO가 상장 직후 공모가를 밑도는 것이 드문 일은 아닙니다.올해 6월 12일 상장한 스페이스X는 한 달여(22거래일) 만인 7월 15일 장중 처음 공모가 135달러 아래로 내려갔고 그 이튿날 처음 공모가 밑으로 마감했습니다.지난 2012년 페이스북은 거래 이틀 만에, 2019년 우버는 상장 첫날에, 2023년 Arm은 6거래일째에, 올해 7월 SK하이닉스 ADR은 12거래일째에 공모가 아래로 내려갔습니다.