▲ 프레지던츠컵에 출전한 스코티 셰플러

남자 골프 부동의 일인자인 미국의 스코티 셰플러가 '골프 황제' 타이거 우즈의 미국프로골프, PGA 투어 올해의 선수상 5년 연속 수상 기록에 도전합니다.PGA 투어는 오늘(25일) 셰플러를 비롯해 윈덤 클라크, 맷 피츠패트릭, 크리스 고터럽, 캐머런 영 등 5명을 올해의 선수상 후보로 발표했습니다.올해의 선수상은 한 시즌 동안 최소 15개 이상의 공식 대회에 출전한 선수들을 대상으로 하고 있기 때문에, 올해 마스터스에서 우승했지만, PGA 투어 14개 대회에 출전하는 데 그친 로리 매킬로이는 후보 명단에 들지 못했습니다.잭 니클라우스 어워드로도 불리는 올해의 선수상은 PGA 투어 회원들의 투표로 결정되며 현지 시간으로 12월 4일 오후에 투표가 마감됩니다.셰플러가 우즈의 5년 연속 수상 기록과 어깨를 나란히 할 수 있을지가 최대 관심사입니다.우즈는 1999년부터 2003년까지 5년 연속 이 상을 받았고, 셰플러는 2022년부터 지난해까지 4년 연속 올해의 선수에 선정됐습니다.셰플러는 이번 시즌 20개 대회에 출전해 아메리칸 익스프레스와 페덱스 세인트 주드 챔피언십, 투어 챔피언십을 제패하며 3승을 올렸습니다.투어에서 가장 많은 13차례 톱10에 진입했고, 세계랭킹 1위를 지키며 페덱스컵 정상에 오른 데 이어 68.619타로 최저 평균 타수상인 바이런 넬슨 어워드까지 받았습니다.다만 올 시즌 메이저 대회에서 우승하지 못한 것이 아쉬운 점입니다.셰플러의 강력한 경쟁자는 윈덤 클라크입니다.클라크는 메이저 대회인 US오픈을 비롯해 더 CJ컵 바이런 넬슨과 BMW 챔피언십까지 3승을 올렸습니다.피츠패트릭과 고터럽도 올 시즌 3승씩을 거뒀고, 2승을 올린 영은 8차례 톱10에 진입하고 단 한 번도 컷 탈락하지 않는 꾸준한 경기력을 뽐냈습니다.PGA 투어는 올해의 신인상 후보 5명도 발표했습니다.앨릭스 피츠패트릭과 벤 제임스, 잭슨 코이번, 마르코 펜지, 크리스토페르 레이탄이 평생 한 번밖에 받을 수 없는 신인상에 도전합니다.이 가운데 제임스를 제외한 4명은 모두 올 시즌 1승씩을 올렸습니다.특히 올해의 선수상 후보에 오른 맷 피츠패트릭과 신인상 후보인 앨릭스 피츠패트릭은 형제로, 올 시즌 2인 1조로 치르는 취리히 클래식에서 우승을 합작했습니다.(사진=게티이미지)