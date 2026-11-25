▲ 남아메리카바다사자 (자료사진)

적도 부근 해수면 온도가 비정상적으로 상승해 발생하는 이상 기후 현상 엘니뇨(El Nino) 여파로 페루에서만 올해 바다사자 1만여 마리가 폐사한 것으로 파악됐습니다.일간 엘코메르시오에 따르면, 올해 1월부터 10월까지 페루 연안에서 포유류와 조류를 합쳐 최소 18,585마리의 야생 동물이 폐사했습니다.이 중 10,877마리가 남아메리카바다사자였습니다.페루 연안 전체 바다사자 개체수가 72,651마리로 파악되는데, 이 중 약 15%가 사라진 셈입니다.바다사자는 엘니뇨에 가장 취약한 종으로 꼽힙니다.실제로 1997~1998년 엘니뇨 이후 개체 수가 80% 급감하기도 했습니다.엘니뇨 여파로 수온이 상승하면, 주먹이인 멸치류가 차가운 수역을 찾아 떠나버리게 되면서, 먹이를 구하기 어려워지기 때문입니다.페루 산림야생동물청의 수의사이자 야생동물 전문가인 하비에르 하라는 "올해 폐사 수치가 높은 것은 기본적으로 엘니뇨 때문"이라며 "사체 샘플을 채취해 부검한 결과 상당수가 굶어 죽은 것으로 확인됐다"고 말했습니다.페루 엘니뇨현상국가연구위원회는 지난 3월 시작된 연안 엘니뇨가 내년 2월까지 강하게 지속될 것으로 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)