▲ 미국 중앙정보국(CIA) 본부

미국 중앙정보국(CIA)과 국가정보국(ODNI)이 최근 해킹으로 일부 정보가 노출되는 피해를 본 것으로 알려졌습니다.뉴욕타임스(NYT)는 현지시간 24일, 미국 정부 당국자와 사안에 정통한 소식통을 인용해 이와 같이 보도했습니다.해킹 피해를 본 시스템은 일반에 공개된 자료를 분석해 첩보를 얻는 네트워크로, 기밀로 분류되진 않은 정보인 걸로 전해졌습니다.분석 대상에는 상업적으로 유통되는 대규모 데이터와 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠, 위성사진 등 각종 온라인 자료가 포함됩니다.이들 자료의 상당 부분은 일반에 공개돼 있지만 여러 데이터를 결합할 경우 민감한 정보를 파악하는 데 활용될 수 있습니다.구체적으로 어떤 정보가 노출됐는지는 불분명한 상태입니다.다른 연방정부 기관의 정보도 이번 침해로 노출됐을 가능성이 있는 것으로 알려졌습니다.해커가 최소 한 곳의 정부 시스템에 무단으로 접근한 것으로 보이지만 배후가 파악됐는지는 확인되지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)