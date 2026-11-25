▲ 뉴욕증권거래소
미국 뉴욕증시의 3대 주요 주가지수가 전날 급등에 따른 차익 실현 매물 출회와 트럼프 행정부의 추가 관세 부과 우려 속에 혼조세로 마감했습니다.
현지시간 24일 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 423.39포인트(0.85%) 오른 50,018.70에 거래를 마쳤습니다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일보다 36.08포인트(0.50%) 내린 7,201.09에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전 거래일보다 356.02포인트(1.48%) 내린 23,733.54에 각각 마감했습니다.
전날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 31.5% 폭등했던 엔비디아 주가는 차익 실현을 노린 매물이 시장에 풀리면서 6% 가까이 떨어졌습니다.
트럼프 행정부의 추가 관세 부과 움직임도 시장의 불확실성을 키운 것으로 보입니다.
미국 무역대표부(USTR)는 이르면 이번 주, 한국을 포함한 16개 경제주체에 대한 '과잉생산 관세' 조사 결과를 발표할 것으로 전망됩니다.
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