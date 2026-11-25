▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 복귀 하루 만에 전 직원 앞에 서서 사과했습니다.블룸버그 통신과 와이어드는 현지시간 24일, 소식통을 인용해 젠슨 황 CEO가 엔비디아에서 전사회의(All-Hands Meeting)를 열고 "매우 심각한 개인적인 실수를 저질렀다"며 사과했다고 보도했습니다.황 CEO는 중국 스파이 의혹을 사는 앨리스 황 메가스피드 전 임원은 물론 자사 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월 및 또 다른 직원과 부적절한 관계를 가진 것으로 알려졌습니다.황 CEO는 "이번 회의는 지금까지 진행한 회사 회의 가운데 가장 힘들고, 내 인생에서 두 번째로 힘든 회의"라며 "가장 힘들었던 대화는 아내와 나눈 것이었다"라고도 털어놨습니다.연이은 불륜 스캔들에 휘말린 그는 "가족에게 상처를 줬고, 아내에게 상처를 줬다. 여러분 모두에게 상처를 줬다"고 반성했습니다.자신이 심리 치료를 받고 있다며 "매일 1시간 반씩 심리 상담이 큰 도움이 되고 있다"고 덧붙였습니다.황 CEO가 사임한 뒤 임시 CEO를 맡았던 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)도 지난 18일 전사 회의를 열고 위기 상황에서 조직 수습에 나선 바 있습니다.황 CEO는 당장 다음 주부터 개발자들과 의회 앞에도 서야 합니다.다음 달 1일 워싱턴DC에서 열리는 개발자회의 'GTC DC'가 진행되며, 같은 날 하원 외교위원회와 미중전략경쟁특별위원회, 정보위원회가 개최하는 비공개 면담에도 출석하기로 했습니다.