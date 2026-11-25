▲ 중국 패션 전자상거래 업체 '쉬인'

미국의 반독점·소비자보호 당국인 연방거래위원회(FTC)가 중국의 패스트패션 전자상거래 업체 쉬인(Shein·希音)을 소비자보호법 위반 혐의로 법원에 제소했습니다.블룸버그 통신 등의 현지시간 24일 보도에 따르면, FTC는 쉬인이 적절한 고객 서비스를 제공하지 않았고, 소비자 리뷰를 불법적으로 선별했으며, 제품의 원산지와 공급업체들의 노동 관행을 허위로 표시했다고 봤습니다.FTC는 미 캘리포니아주 연방법원에 제출한 소장에서 쉬인이 이같은 행위를 중단하는 것은 물론 불법 행위로 피해를 본 소비자들에게 금전적 보상을 하도록 요구했습니다.앞서 FTC는 쉬인을 대상으로 소비자 보호 관련 조사를 진행 중이라고 지난 7월 로이터 통신에 밝혔습니다.당시 쉬인은 "조사 결과 합의 여부와 상관없이 당사는 상당한 액수의 금전적 지급을 해야 할 수 있으며, 이는 재무 상태와 경영 실적에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다"고 공지한 바 있습니다.'중국판 유니클로'로 불리는 쉬인은 2012년 설립 후 10달러짜리 청바지 등 저가 전략을 내세워 세계 최대 패션 브랜드 중 하나로 성장했고, 지난 9월 홍콩 증시에 상장했습니다.쉬인은 소액 소포에 대한 관세 면제 제도(de minimis exemption)를 활용해 시장 점유율을 확대해 왔는데, 도널드 트럼프 미 행정부는 올해 초 이 제도를 폐지했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)