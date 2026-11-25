프로배구에서 올 시즌 최고의 명승부가 펼쳐졌습니다.



대한항공이 2시간 51분 대혈투 끝에 OK저축은행에 극적인 승리를 거뒀습니다.



두 세트를 먼저 따낸 뒤 3세트에서도 24:20으로 앞서 승리를 눈앞에 둔 대한항공은 OK저축은행에 내리 4점을 내줘 듀스를 허용했고, 결국 30:28로 3세트를 내줬습니다.



이어 4세트도 빼앗긴 대한항공은 마지막 세트에서도 듀스 접전 끝에 16:17로 매치 포인트까지 몰렸는데요.



러셀에게 백어택을 허용해 패배하는 듯했지만, 비디오 판독으로 상대 수비 실패를 잡아내 기사회생했습니다.



그리고 대반격에 나섰습니다.



17:17 동점 상황에서 정한용의 서브 득점에 이어 OK 전광인의 공격이 비디오판독 끝에 아웃으로 확정되면서 19:17로 이겨 2시간 51분의 대혈투에 마침표를 찍었습니다.



대한항공은 시즌 첫 연승을 달리며 1라운드를 4위로 마쳤고, OK는 5연패에 빠졌습니다.



(영상편집 : 황지영)