<앵커>



미국 프로축구 플레이오프에서 '코리안더비'가 펼쳐졌습니다. 세인트루이스의 정상빈이 자신의 롤모델인 손흥민 앞에서 골과 도움을 하나씩 기록하며 1차전 MVP가 됐습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



MLS 플레이오프에서 처음 성사된 '코리안 더비'를 앞두고 LAFC 손흥민과 세인트루이스 정상빈은 서로를 따뜻하게 안아주며 선전을 다짐했습니다.



3전 2승제의 서부 콘퍼런스 1라운드 첫 경기에서 정상빈이 먼저 웃었습니다.



전반 34분, 정상빈의 날카로운 패스가 나바로를 거쳐 에델만의 선제골로 이어졌습니다.



득점 이전 2번의 패스가 모두 도움으로 인정되는 리그 규정에 따라 시즌 6호 도움을 달성한 정상빈은 후반 6분에는 직접 '해결사'로 나섰습니다.



정면에서 왼쪽 구석을 찌른 중거리슛이 골대를 맞고 들어가 홈팬들을 열광시켰습니다.



플레이오프 통산 첫 골이자 시즌 4호 골을 넣은 정상빈이 2:1로 앞선 후반 31분 벤치로 돌아온 반면, 풀타임 뛴 손흥민은 3차례 슈팅이 모두 골대를 외면하면서 희비가 엇갈렸습니다.



세인트루이스가 3:2 승리로 서부 4강행을 눈앞에 둔 가운데, 경기 MVP로 선정된 정상빈은 1차전을 이렇게 돌아봤습니다.



[정상빈/세인트루이스 공격수 : 상대편에 저의 롤모델인 흥민이형이 있다는 것만으로도 저한테 되게 큰 동기부여가 되기 때문에 그 동기부여를 가지고 열심히 했기 때문에 좋은 모습들이 많이 나왔다고 생각을 하고 있어요.]



두 팀의 플레이오프 2차전은 오는 29일 LA에서 열립니다.



(영상편집 : 박나영)