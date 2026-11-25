<앵커>



공천 헌금 수수 묵인을 비롯해 13가지 의혹을 받아왔던 무소속 김병기 의원이 공소청으로 송치됐습니다. 경찰이 1년 2개월 동안 수사를 이어왔는데도 혐의는 6개만 밝혀내는 데 그치면서 초라한 결과라는 지적이 나옵니다.



여현교 기자입니다.



<기자>



강선우 의원 공천 헌금 수수 묵인과 차남 취업 특혜 등 13가지 의혹으로 지난해 9월부터 경찰 수사를 받아 온 김병기 의원.



[김병기/무소속 의원 (지난달) : 수사가 시작된 지 1년이 지나고 있습니다.]



경찰이 수사 착수 1년 2개월 만에 김 의원을 공소청에 불구속 송치했습니다.



13가지 의혹 중 경찰이 혐의가 있다고 본 것은 차남 취업 특혜와 공천 헌금 수수 묵인 등 6가지인데, 핵심은 뇌물입니다.



김 의원이 한 중소기업에 차남의 취업을 청탁하고 그 대가로 국회에서 해당 기업에 유리한 질의를 해줬다는 혐의입니다.



경찰은 차남이 받은 급여 등 3천만 원 넘는 돈을 뇌물로 판단했습니다.



하지만 불거진 의혹의 절반 이상은 혐의를 찾지 못했다며 불송치 처분했습니다.



전직 구의원이 김 의원 부인에게 공천 헌금 3천만 원을 건넸다는 의혹과 장남 병원 진료 특혜 의혹 등 7개 혐의는 증거를 찾지 못했다며 모두 불송치했습니다.



수사 과정도 순탄치 않았습니다.



지난 4월, 7번째 조사 이후에도 다섯 달 가까이 결론을 내지 못하면서 '늑장 수사' 비판이 이어졌고,



[김병기/무소속 의원 (지난 4월) : 너무 많이 부르는 것 같지만, 구속영장이 신청될 리가 있겠어요?]



8월 말 수사심의위원회가 신속 처리를 권고하자 수사 착수 1년 만인 지난 9월 구속영장을 신청했습니다.



하지만 당시 검찰은 구속 필요성에 대한 소명이 부족하다며 영장을 반려했습니다.



이후 공소청과 협의하는 과정에서도 증거 보강이 더 필요하다는 의견이 나와 수사는 더 길어졌습니다.



결국 수사심의위가 이달 말을 마지막으로 "더 이상 연장은 없다"고 못 박고 나서야 사건은 경찰 손을 떠나게 됐습니다.



1년 2개월 동안 소환조사만 8번, 장기간 수사에도 초라한 수사 결과란 비판이 나오는데, 송치된 혐의가 그대로 유지될지도 미지수입니다.



(영상편집 : 최진화)