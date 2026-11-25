▲ 베네수엘라 석유

베네수엘라 정부가 자국 국내총생산(GDP)의 2배를 훌쩍 넘어서는 320조 원 규모의 정부·공공기관·국영기업의 빚을 공개하며 본격적인 국가 채무 구조조정에 착수했습니다.베네수엘라 정부는 현지시간 24일, 거시경제 기본계획서를 발표하고, 2025년 말 기준 공공부채가 국내총생산(GDP)의 242%에 달하는 2,375억 달러(한화 약 320조 원)로 집계됐다고 밝혔습니다.세부적으로는 채권·차관 등 금융 부채가 전체의 49%를 웃도는 1,165억 달러였습니다.국영석유회사(PDVSA)에 집중된 비금융 약정 부채도 28%를 차지해 673억 달러(한화 약 90조 원)에 달했습니다.주로 달러로 표시해 국제금융시장에서 발행한 채권인 유로본드의 부채 규모는 연체 이자 459억 달러를 포함해 1,101억 달러에 이르는 것으로 조사됐습니다.베네수엘라 정부와 PDVSA는 2017년 미국의 금융 제재 이후 디폴트(채무불이행) 상태를 이어왔으나, 올해 1월 미군의 니콜라스 마두로 전 대통령 체포·압송 사태 이후 국제 금융계와 다시 접촉하며 채무조정을 추진해 왔습니다.정부는 계획서에서 모든 채권자 집단이 참여하는 "명확하고 신뢰할 수 있는" 채무조정 계획을 채택할 것이라며 향후 5년 내 경제 규모를 2배 이상인 2,009억 달러로 키우고, 원유 생산량도 연평균 9.1%씩 늘려 2036년 하루 290만 배럴을 달성하겠다고 제시했습니다.공식 부채 통계가 발표되면서 이날 베네수엘라 국채와 PDVSA 채권 가격은 액면가 1달러당 4센트 이상 뛰었습니다.다만 부채를 언제까지 얼마나 갚을 수 있는지에 대한 일정을 담은 '부채 지속가능성 분석'이 빠진 데다 미국의 금융 제재도 남아 있어 실제 타결까지는 난관이 예상됩니다(사진=AP, 연합뉴스)