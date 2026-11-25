<앵커>



피해자가 원치 않으면 가해자를 처벌하지 않는다는 '반의사불벌죄' 적용을 가정폭력 범죄에서는 배제하는 방안을 정부가 추진하고 있습니다. 보복당할 수 있다는 두려움 때문에 피해자가 진심과는 다르게 처벌불원서를 쓰는 경우가 많다는 지적이 계속되자 제도 개선에 나선 것입니다.



조윤하 기자입니다.



<기자>



남편에게 거리에서 머리채를 잡히고, 유리문에 밀쳐지는 등 가정폭력을 당한 A 씨.



이혼 후 친정집으로 도피한 A 씨에게 전 남편은 등기우편으로 합의서와 처벌불원서를 보내왔습니다.



[A 씨/가정폭력 피해자 : (가해자가) 자기 거 다 써서 주민등록번호, 이름, 주소. 그 밑에는 공백으로 해놓고 (보냈더라고요.) 제가 써야 하니까. '이걸 안 써주면 내가 죽을 수도 있다'는 생각이 문득 들더라고요. 이걸 안 써줘서 가해자가 눈이 돌아서 나한테 해코지하면 어떡하나.]



A 씨는 전 남편의 보복이 두려워 결국 처벌을 원치 않는다고 적어낼 수밖에 없었습니다.



하지만 수사나 재판 과정에서 정말 처벌을 원치 않는 게 맞는지 A 씨에게 묻는 곳은 한 곳도 없었습니다.



[A 씨/가정폭력 피해자 : 가해자 처벌보다는 내가 살아야겠다(해서 냈어요.) 근데 자의에 의한 건지, 아니면 가해자의 괴롭힘에 의해 제출하는 건지 물어봐야 하는데, 그걸 묻는 기관이 없으니까….]



현행법상 단순폭행과 협박은 피해자가 가해자의 처벌을 원치 않을 경우, 공소를 제기할 수 없습니다.



하지만 모든 정보가 노출된 관계라 보복의 두려움이 크다 보니, 진심과 달리 처벌불원서를 작성하는 경우가 적지 않다는 지적이 이어졌습니다.



가해자 처벌이라는 무거운 역할을 피해자에게 전가하는 거라는 비판이 제기된 이유입니다.



[허민숙/국회입법조사처 입법조사관 : 내 말 한마디에 이 사람이 벌을 받을 수도 있고, 완전히 면책될 수도 있다고 하면 너무나 큰 책임인 거잖아요. 국가는 지켜보고 있고, '피해자가 어떻게 결정하는지 우리가 한 번 지켜볼게 '이런 식의 방식으로는 피해자를 절대 보호할 수 없습니다.]



성평등가족부는 어제(24일) 국무회의에 가정폭력 범죄에서 반의사불벌죄 적용을 배제하는 안건을 보고했고, 비공개 논의 끝에 관계 부처들도 배제 쪽에 의견을 모았다고 청와대는 밝혔습니다.



(영상취재 : 박현철·김용우, 영상편집 : 최혜란)