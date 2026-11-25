<앵커>



러시아 군용기는 어제(24일)를 포함해 이달 들어서만 우리 방공식별구역을 3번이나 무단 침입했습니다.



러시아는 최신 공격 잠수함도 동해 주변에 배치하면서 무력을 과시하고 있는데, 어떤 의도를 갖고 있는 것인지, 김태훈 국방전문기자가 살펴봤습니다.



<기자>



우리 합동참모본부와 같은 일본 통합막료감부가 공개한 지난 19일 러시아 군용기 항적입니다.



폭격기와 초계기 등 4대가 타이완을 지나 한국과 일본 사이를 거쳐 독도 주변을 스치듯 타고 올라갔습니다.



이 과정에서 카디즈를 몇 차례 들락거렸고, 우리 공군 전투기들이 출격해 영공 침범에 대비했습니다.



지난 17일과 어제까지 합하면 이달 들어서만 3번째 무단 진입입니다.



러시아의 동해 군사 활동은 하늘만이 아닙니다.



러시아 해군은 최신 개량형 킬로급 공격 잠수함 '야쿠츠크'가 북극 항로를 거쳐 9천 해리, 약 1만 6천km 이상 항해해 지난 13일 블라디보스토크에 도착했다고 발표했습니다.



러시아 태평양 함대용으로 건조된 개량형 킬로급 6척 중 마지막 6번 함이 블라디보스토크 배치를 마친 것입니다.



러시아 공군과 해군이 동시에 동해 주변에서 무력을 과시하는 모습인데, 러시아가 유럽과 동아시아를 잇는 최단 항로인 북극항로를 선점하려는 의도라는 해석이 나옵니다.



[황기철/전 해군참모총장 : 향후 북극항로가 개설될 시기에 대비해서 제해권, 즉 해양 통제권을 확보하기 위한 사전 계획된 군사행동이라고 볼 수 있습니다.]



북극항로 제해권을 차지할 계획이라면 러시아는 주변 바다에서부터 군사적 영향력을 확대할 것으로 보입니다.



동해 주변 러시아 해군 증강과 함께 카디즈 진입도 더욱 늘어날 수 있다는 얘기입니다.



미 해군 항공모함들이 이란전쟁으로 중동에 차출되면서 생긴 동아시아 미 항모 공백 상태가 동해에서 러시아 군이 활개 치는 요인이라는 분석도 있습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 강윤정)