연일 이어진 영하권 추위가 오늘(25일)을 고비로 잠시 주춤하겠습니다.



현재 지도에 보라색을 띠는 중부와 경북 내륙은 -5도 아래로 떨어져 있고요.



서울을 비롯한 그 밖의 대부분 지역도 영하권 기온을 보이고 있습니다.



현재 서울 기온 -4도, 오늘 한낮에 7도로 오늘도 종일 평년을 밑돌겠는데요.



점차 바람의 계열이 남풍으로 바뀌며 내일과 모레 서울의 낮 기온이 16도까지 오르며 비교적 온화하겠습니다.



오늘 전국 하늘 구름 많겠고 바람이 강하게 불겠습니다.



오전까지 중부 서해안에는 약하게 비나 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.



또 곳곳에 빙판길과 살얼음으로 도로가 미끄러운 곳이 많습니다.



이 점 유의해서 이동하시기 바랍니다.



자세한 지역별 현재 기온 춘천이 -8.7도, 대전 -0.8도 가리키고 있고요.



오늘 한낮에 대전 8도, 대구·광주 10도 보이겠습니다.



오늘 밤부터 내일 오전 사이 중북부 지역에 약하게 비나 눈이 조금 내리겠고요.



금요일에는 중부지방에, 토요일에는 충청 이남과 제주에 비나 눈 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)