<앵커>



국회 인사청문회에 나선 이용철 법무장관 후보자가 이재명 대통령 사건의 공소 취소를 할 것인지 묻는 질의에, 무리하게 지휘권을 행사할 생각은 없다면서도 명확한 답변을 내놓진 않았습니다. 이 대통령과 친분을 오래 쌓았지만, 자신이 측근은 아니라고 설명했습니다.



장민성 기자입니다.



<기자>



국민의힘은 시작부터 이재명 대통령 사건의 공소 취소를 지휘할 의사가 있는지 캐물었습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 공소 취소 가능성 있습니까? 없습니까? 법무부 장관으로서 공소 취소 지휘할 생각이 있습니까? 없습니까?]



[이용철/법무장관 후보자 : 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각은 없습니다만, 이런 예단을 가지고 전제한 가정적 질문에 말씀드리는 건 적절치 않다고 생각합니다.]



곧 출범할 특검이 대통령 사건 수사와 기소에 일부 문제가 있었다는 것을 밝혀낸다 해도, 나머지는 공소가 유지되는 거 아니냐는 질문에는 이렇게 답했습니다.



[이용철/법무장관 후보자 : 여러 상황에 따라서 다를 거라고 생각하고요.]



야당의 집요한 공소 취소 관련 질의에 민주당도 반박에 나섰습니다.



[서영교/법제사법위원장 (민주당) : 그러면 증거를 은폐하고 조작한 검사를 그냥 두란 말입니까?]



이른바 '성남 라인' 챙기기 인사라는 주장을 두고도 공방이 오갔습니다.



[곽규택/국민의힘 의원 : (이 대통령이) 과거에 경험을 해보니까 '아 그래도 후보자가 뭐 한자리 주면 그래도 그 한자리 준 사람한테 보은은 잘하더라', 이걸 알고 있는 것 같아요.]



[김기표/민주당 의원 : (이 대통령이) 대통령 자리까지 올라가고 된 것은 그 주변에 그리고 그 가까운 사람들이 굉장히 유능한 사람이 많을 수밖에 없지요.]



이용철 후보자의 답은 이랬습니다.



[이용철/법무장관 후보자 : 제가 대통령님하고 오랫동안 친분을 유지해 온 건 맞습니다만, 저는 대통령님의 측근은 아닙니다.]



대장동 사업 핵심 인물인 유동규 씨가 제기했던 도박 의혹도 거듭 부인했습니다.



[윤상현/국민의힘 의원 : (유동규 씨가) 여러 차례 3~4차례 닭백숙 먹고 포커 쳤다고 하는데 그건 아니라고 자꾸 거짓말을….]



[이용철/법무장관 후보자 : 저는 육식을 못 합니다.]



대장동 개발 비리 사건과 성남 FC 후원금 사건에 연루됐다는 의혹에 대해서도 사실이 아니라고 부인했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희)