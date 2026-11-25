<앵커>



법원의 명령을 받은 성범죄자의 신상정보는 누구나 볼 수 있게 공개돼 있죠. 거주지를 기준으로 인근 주민들에게 고지도 이뤄지는데, 이렇게 성범죄 이력이 알려지는 것을 피하려고 실제로 살지 않는 곳에 위장 전입을 한 것으로 의심되는 사례가 부산에서 확인됐습니다.



KNN 옥민지 기자의 보도입니다.



<기자>



부산 기장군의 한 다세대주택.



이곳 건물주는 이달 초 30대 남성 A 씨와 임대차계약을 맺었습니다.



[건물주 : 부인과 별거 때문에 방을 얻어서 온다, 계약일 날 바로 전입신고를 했습니다. 보통은 그렇게 빨리 하지 않는데 이분은 좀 급한가? 속으로 그 생각을.]



그런데 얼마 뒤, 이웃들의 항의가 빗발치기 시작했습니다.



A 씨의 신상정보가 담긴 고지서가 날아왔기 때문입니다.



알고 보니 A 씨는 지난달 22일, 강간상해 혐의로 신상정보 공개 명령을 받은 성범죄자였습니다.



건물주는 A 씨가 실거주지에 성범죄 전력이 알려지는 것을 피하기 위해, 주소지만 급히 옮긴 것으로 의심하고 있습니다.



[건물주 : 성범죄 (신상)공개가 되기 전에 이렇게 편법으로 전입을 하면 자기 사는 동네는 하나도 알려지지 않는 거예요.]



실제로 이곳에서 A 씨의 거주 흔적을 찾기는 어려웠습니다.



이곳은 A 씨가 거주하는 것으로 되어있는 곳인데요.



제가 직접 한 번 문을 두드려 보겠습니다.



수차례 문을 두드렸지만 인기척은 없고, 도시가스계량기도 멈춰있습니다.



실제 전입신고 이후 A 씨가 이곳을 찾은 것은 지난 17일 단 한 차례.



머문 시간도 4분에 불과했습니다.



건물주는 곧바로 경찰에 신고했지만, 처벌이 쉽지 않을 수 있다는 답변이 돌아왔습니다.



[건물주 : 이분들(성범죄자)이 핑계 댈 게 많답니다. 회사 일, 부모, 병 기타 등등 뭐 이걸로 해서 못 갔다 이러면 처벌하기 어렵다.]



A 씨가 이전 거주지에 있는지, 혹은 또 다른 곳으로 이주했는지 여부조차 확인되지 않고 있는 가운데, 허술한 성범죄자 관리에 신상공개 제도의 취지마저 무색해지고 있습니다.



(영상취재 : 오원석 KNN, 황태철 KNN)



KNN 옥민지