<앵커>



중간·기말고사 같은 학교 내신 평가가 AI 부정행위에 무방비로 노출돼 있다는 우려가 커지면서, 정부가 학교 시험도 수능 수준으로 감독을 강화하겠다고 밝혔습니다. 부정행위가 적발되면 시험 점수를 0점으로 처리하고, 심하면 퇴학까지 징계하도록 권고했습니다.



정반석 기자입니다.



<기자>



기말고사를 치르는 강원도 춘천의 한 고등학교.



학생들이 전자기기를 제출하고 가방을 복도 사물함에 넣은 뒤 금속탐지기 검사를 받습니다.



시험지에는 AI 활용을 금지하는 경고 문구를 적었습니다.



기말고사 기간인 서울 한 고등학교도 와이파이를 차단하고 감독을 강화했습니다.



[고등학생 (서울 ○○고) : 가방을 복도 밖으로 빼놓는다든지 선생님들이 안경 검사나 귀마개 검사를 더욱 철저하게 하신다든지 이런 변화가 있었습니다.]



사실상 AI부정행위에 무방비로 노출됐다는 우려가 커지자, 교육부가 중·고교 내신 관리를 수능만큼 강화하기로 했습니다.



시험 전 전자기기를 제출받고 금속탐지기로 모든 학생을 점검합니다.



수능 때처럼 옷에 달린 단추에는 스티커를 붙이고, 필기구도 연필을 제외하고는 학교가 일괄 지급합니다.



징계 수위도 한층 무거워집니다.



부정행위가 적발되면 그날 본 시험을 모두 0점 처리하고 고교생은 최대 퇴학까지, 중학생은 출석 정지까지 징계하도록 권고했습니다.



[최은옥/교육부 차관 (장관 직무대행) : 시험의 공정성과 관련해서는 결코 타협하지 않겠다는 각오로 모든 역량을 총동원하여 부정행위를 차단하겠습니다.]



교사 노조와 교육 단체들은 여전히 교사에게만 책임을 떠넘기는 거라고 비판했습니다.



[송수연/교사노조연맹 위원장 : 첨단 부정행위를 막을 기술적 해법은 없고, 현실성 없는 지침과 감당할 수 없는 업무와 모든 책임을 학교에 떠넘겼다. 지침은 교육부가 내리고, 부담과 책임은 교사가 지는 행태를 당장 중단하라.]



교육부는 또 사후 의혹 제기 때 조사를 위해 대학별 고사의 모든 시험지, 답안지를 보관하기로 했습니다.



(영상취재 : 김학모·김세경·서진형 G1방송, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 한송연)