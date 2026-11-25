<앵커>



우리 방공식별구역 무단 진입에 대해 러시아는 동해의 국제 수역 상공에서 이뤄진 계획된 비행이었다며, 규정을 준수했다는 입장을 밝혔습니다. 비행에 나섰던 구체적인 기종도 공개했습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



러시아 국방부는 군용기가 한국 방공식별구역, KADIZ에 무단 진입하고 울릉도 영공에 초근접 거리까지 접근한 사건에 대해, 자신들의 전략폭격기 Tu-160이 "동해의 국제 수역 상공에서 계획된 비행을 한 것"이라고 밝혔습니다.



러시아 관영 타스통신에 따르면, 이번 비행은 약 10시간 동안 진행됐고, 러시아 항공우주군 소속 수호이 35S, 수호이 30SM 전투기가 폭격기를 엄호했습니다.



Tu-160은 러시아가 보유한 초음속 전략폭격기로, 핵미사일 탑재 및 발사 능력도 갖춘 것으로 알려져 있습니다.



러시아 국방부는 일부 구간에서 외국 전투기들이 전략미사일 탑재 폭격기를 따라붙었다고 언급했는데, 우리 공군의 F-15K 전투기 등이 긴급 출격해 대응했던 것을 언급한 것으로 보입니다.



러 국방부는 또, "러시아 항공우주군 소속 항공기들은 모든 비행에서 공역 이용에 관한 국제 규정을 엄격히 준수한다"고 덧붙였습니다.



러시아가 자체 방공식별구역을 운영하지 않으면서, 우리의 방공식별구역 KADIZ 역시 국제법적 근거가 없다며 인정하지 않는 기존 입장에 바탕을 둔 발언으로 해석됩니다.



우리 정부가 여러 외교·군사 라인을 통해 엄중한 항의를 이어가는 가운데, 러시아 외무부는 SNS에 이석배 주러시아 한국대사가 안드레이 루덴코 외무차관에 면담을 요청해 양국 간의 현안을 논의했다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 김종미)