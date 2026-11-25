<앵커>



트럼프 대통령의 지원 속에 엔비디아 최고경영자로 복귀한 젠슨 황을 두고, 미국 정치권의 후폭풍이 거세지고 있습니다. 공화당과 민주당 모두 젠슨 황을 의회 공개 청문회에 세워 고강도 검증을 벌이겠다고 예고했습니다.



워싱턴 이한석 특파원입니다.



<기자>



공화당 소속 팀 스콧 상원 은행위원장은 다음달 3일 젠슨 황 CEO를 불러 공개 청문회를 열겠다고 밝혔습니다.



하원 3개 위원회가 비공개 진술을 받기로 한 것과 달리, 상원은 중국 간첩 의심 여성과의 혼외 관계가 엔비디아 AI 칩의 중국 밀반입으로 이어졌는지를 미국 대중 앞에 생중계로 낱낱이 따지겠다는 것입니다.



공화당 내 대중 강경파인 톰 코튼 상원 정보위원장도 칩 밀수 의혹과 관련해 황 CEO가 복귀했다고 해결될 일이 아니라고 비판했습니다.



내년 상·하원을 장악하는 민주당 역시 트럼프 대통령의 직접 개입이 국가안보는 물론 부패 의혹까지 키우고 있다며 고강도 조사를 벼르고 있습니다.



[로버트 가르시아/미 민주당 하원의원 : 매우 심각한 상황입니다. 날이 갈수록 우리나라에 더 큰 충격을 안겨주고 있고, 솔직히 국가안보에 미치는 파장도 큽니다.]



미 주요 언론들은 정부의 과도한 시장 개입에 일제히 날을 세웠습니다.



월스트리트저널은 정부가 기업 경영을 통제하는 국가자본주의의 전형이라며 엔비디아가 사실상 정부지원기업으로 전락했다고 비판했고, 뉴욕타임스도 장기적인 국가안보 우려를 단기 주가 부양과 맞바꿨다고 지적했습니다.



정치적 불확실성이 커지자 뉴욕증시도 하루 만에 차갑게 식었습니다.



어제(24일) 황 CEO 복귀 소식에 31% 넘게 폭등했던 엔비디아 주가는 장중 7% 이상 급락하며 152달러 선으로 밀려났고, 필라델피아 반도체 지수 역시 7% 넘게 급락했습니다.



워싱턴 정가의 초당적 압박이 실제 제재로 이어질지 다음달 초 젠슨 황 CEO에 대한 미 의회 공개 청문회가 반도체 시장의 최대 변수로 떠올랐습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김병직)