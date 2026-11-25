<앵커>



오늘(25일) 첫차부터 총파업을 예고했던 서울 지하철노조가 파업이 임박했던 새벽에 사측인 서울교통공사와 협상에 타결했습니다. 신규 채용 규모와 임금 인상안을 놓고 양측이 이견을 좁히면서, 우려가 컸던 출근길 대란은 피하게 됐습니다.



오늘 첫 소식, 정지연 기자입니다.



<기자>



제1노조인 민주노총 소속 서울교통공사노조가 노사합의서에 서명한 것은 오늘 새벽 2시 40분쯤.



제2노조에 이어, 새벽 4시 5분에는 제3노조까지 사측과 교섭에 잇달아 타결하면서 18시간여에 걸친 노사 협상이 모두 마무리됐습니다.



[김정섭/서울교통공사 교통노조 위원장 : 서울교통공사 2026 임단협 교섭 타결했습니다. 교섭은 난항이었지만 노사 서로 한발씩 양보해 합의점 도출했습니다.]



어제 오전 10시부터 이어진 교섭에서 서울교통공사 노조의 요구사항은 임금 3.5% 인상과 인력 감축 철회였습니다.



2천200여 명 규모의 인력 감축 계획을 철회하고, 연내 충원할 신규 채용 인원을 800명으로 늘리라는 것입니다.



반면 회사 측은 경영 효율화를 위해 구조조정이 불가피하다고 맞서왔습니다.



공전을 거듭하던 회의는 어제 오후 실무 교섭에서 급물살을 탄 것으로 전해졌습니다.



신규 채용 규모를 놓고 양측이 이견을 좁힌 끝에 약 16시간 만에 최종 합의에 도달했습니다.



공사의 구조조정 계획을 보류한 뒤 500명 규모의 신규 채용을 진행하고, 지난해 총인건비 대비 3.5% 이내에 임금을 인상하기로 했습니다.



노사는 또 정년 연장과 노동시간 단축 등 공동 TF 구성하고, 현장 근무제도 개선과 안전관리 강화 방안도 마련하기로 했습니다.



조합원 비중이 과반 이상으로 가장 큰 1노조 측은 "모든 요구를 충족하지는 못했지만, 구조조정 보류 등 주요 노동조건 개선에 진전이 있었다"며 총파업을 철회한다고 밝혔습니다.



1·2·3노조 모두 총파업을 철회하면서 서울지하철 1호선부터 8호선은 평소와 같이 정상 운영됩니다.



이에 따라 우려했던 출근 대란은 벌어지진 않을 것으로 보입니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 유미라)