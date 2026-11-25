1. 서울 지하철 노사 임단협 타결…파업 철회



서울교통공사 사측과 노조간의 협상이 오늘(25일) 새벽 파업 직전 극적으로 타결됐습니다. 이로써 서울지하철 1호선부터 8호선은 평소와 같이 정상 운행되고 있습니다.



2. '젠슨 황 복귀' 개입에 미 여야 모두 반발



트럼프 미 대통령이 젠슨 황의 엔비디아 복귀에 직접 개입했다고 밝히면서 여당인 공화당에서도 강력 반발하고 나섰습니다. 민주당 역시 국가안보는 물론 부패 의혹까지 키우고 있다며 의회 차원의 고강도 조사를 예고했습니다.



3. 러 군용기, 영공 침범 직전 선회…러 "계획된 비행"



어제 아침 러시아 군용기 여러 대가 한국방공식별구역에 무단 침입하고 영공 침범 직전까지 가면서 울릉도 일대에 긴급 경계경보가 발령됐었는데요. 이에 대해 러시아 국방부는 자국 폭격기와 전투기들이 국제수역상공에서 계획된 비행을 했다며 국제 규정을 준수했다고 주장했습니다.



4. '내신 부정행위' 전 과목 0점…심하면 퇴학



AI 부정행위에 대한 우려가 커지자 교육부가 중·고교 내신 시험 감독을 수능 수준으로 강화하기로 했습니다. 부정행위가 적발되면 당일 시험을 모두 0점 처리하고, 최대 퇴학 조치까지 징계하도록 권고했습니다.