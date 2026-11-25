▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나의 석유시설 집중 공격에 따른 어려움을 인정하고 보복 공세를 예고했습니다.푸틴 대통령은 현지시간 24일, 모스크바에서 열린 연료·에너지 산업 발전 전략 및 환경안전위원회 회의에서 "러시아 석유제품 시장 상황이 여전히 어렵다"며 대책 마련을 지시했습니다.푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나에 러시아 석유시설 공격을 중단할 것을 요청했지만 여전히 공격이 계속되고 있다고 비난했습니다.그러면서 불가피한 대응이 필요하다며 "보복할 것"이라고 경고했습니다.우크라이나는 중장거리 드론을 이용해 러시아 전역의 석유 관련 시설을 계속해 공격해왔습니다.현지시간 23일에도 러시아 타타르스탄과 페름 지역의 석유 시설이 타깃이 됐습니다.푸틴 대통령은 유럽의 러시아산 에너지 수입 제한 결정을 언급하며, "러시아산 석유·가스가 줄어들면 문제가 많이 발생할 것"이라며 "이런 시도는 유럽인에게 악영향을 미칠 것"이라고도 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)