▲ 윌리엄 영국 왕세자 부부

찰스 3세 영국 국왕의 장남 윌리엄 왕세자 부부의 별장에 무단 침입한 남성 2명이 체포됐습니다.노퍽(Norfolk) 경찰은 지난 23일 저녁 6시쯤, 영국 왕실의 샌드링엄(Sandringham) 영지에 있는 왕세자 부부 별장 앤머홀(Anmer Hall)에 수상한 움직임이 보인다는 신고를 접수받았습니다.헬기와 드론, 탐지견을 동원해 인근을 수색한 끝에 경찰은 영지 내에서 남성 2명을 발견해 체포, 구금했습니다.앤머홀은 고(故) 엘리자베스 2세 여왕이 지난 2011년 장손인 윌리엄 왕세자와 케이트 미들턴 왕세자빈의 결혼 선물로 준 것입니다.침실 10개짜리 시골 별장으로, 찰스 3세의 개인 거처인 샌드링엄 하우스에서는 3㎞ 떨어져 있습니다.왕세자 부부는 이곳에 상주하지 않고, 주로 윈저성에 머뭅니다.앤머홀은 휴가기간에 주로 사용되는데, 이번 침입 사태 때도 왕세자 부부는 이곳에 머물지 않았던 것으로 알려졌습니다.한편 윌리엄 왕세자는 현지시간 23일, 런던 다우닝가 10번지 총리실을 방문해 앤디 버넘 총리를 만났습니다.윌리엄 왕세자가 현직 총리를 만나기 위해 다우닝가 10번지를 방문하는 것은 처음입니다.고위 왕족의 방문은 2012년 엘리자베스 2세 여왕의 방문 이후로 처음입니다.윌리엄 왕세자와 버넘 총리는 이날 노숙자 문제 해결 방안, 최근 왕세자의 인도 방문 등을 논의했습니다.BBC는 영국 관례상 총리는 왕위 계승 서열 1위인 왕세자와는 1년에 1차례만 만나면 되지만, 장소는 정해져 있지 않다고 전했습니다.윌리엄 왕세자는 지난해 전임 키어 스타머 전 총리를 켄싱턴궁에서 만났습니다.(사진=AP, 연합뉴스)