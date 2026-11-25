바쁜 출근길에 시민들의 발걸음을 멈추게 한 특별한 풍경이 있었다고요?



네, 지난 23일 한 SNS에 올라온 내용인데요.



서울 종각역 인근에서 한 환경미화원이 길에 떨어진 은행잎을 모아 하트 모양을 만드는 모습이 포착됐습니다.



공개된 영상을 보면 형광색 작업복을 입은 환경미화원이 빗자루로 노란 은행잎을 모으는데요.



그대로 치우는 대신 보도블록 위에 하트 모양을 만들고, 일부 하트 안에는 웃는 눈과 입까지 그려 넣었습니다.



작성자는 "낭만 있는 환경미화원 덕분에 사람들이 웃으며 사진을 찍고 지나갔다"고 전했는데요.



누리꾼들은 "추운 날씨에도 낭만 있게 일하는 모습이 멋지다"는 반응을 보였고, 한 해외 누리꾼은 "한국을 사랑하게 되는 이유"라는 댓글을 달아 눈길을 끌었습니다.



(화면출처 : 인스타그램 @ripple_archive_)