수능이 끝난 뒤 한 '수능 용품'이 중고 거래 시장에서 인기가 있다고요?



네, 올해 수능 시험장에서 지급된 보라색 샤프 펜슬인데요.



중고 거래 사이트에서 수천 원부터 많게는 수만 원까지 거래되고 있습니다.



한 중고 거래 사이트에는 미사용 샤프와 수정테이프, 샤프심, 사인펜을 묶어 5만 원에 내놓은 매물도 등장했는데요.



다른 사이트에서도 수능 샤프가 수천 원~3만 원대에 올라와 있습니다.



특히 "국어 1등급을 받았다", "수학 1등급이 나왔다"며 이른바 '합격 기운'을 내세운 매물이 실제 판매된 사례도 있습니다.



예비 수험생들이 수능 샤프를 찾는 것은 실제 시험장에서 사용할 필기구에 미리 손을 익히려는 이유가 큰데요.



수능 샤프는 매년 색상이 달라 연도별로 모으는 수집가들도 있다고 합니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)