아파트 지하주차장에서 흡연을 자제해 달라는 메모를 남겼다가 오히려 황당한 일을 당한 입주민이 있다고요?



네, 최근 온라인 커뮤니티에는 '사과 한마디면 끝날 일이었다'는 제목의 글이 올라왔습니다.



작성자는 퇴근 후 지하주차장에서 한 입주민이 담배를 피운 뒤 꽁초를 바닥에 버리고 떠나는 모습을 봤다고 하는데요.



이에 "지정된 흡연 장소를 이용하고 담배꽁초도 쓰레기통에 버려달라"는 내용의 메모와 함께 버려진 꽁초를 해당 차량 위에 올려뒀습니다.



그런데 다음 날 새벽, 자신의 차량 위에 전날 남긴 메모와 담배꽁초가 그대로 옮겨져 있었습니다.



작성자는 해당 아파트가 금연 아파트라며 "사과 한마디면 될 텐데"라고 씁쓸함을 전했는데요.



누리꾼들은 "상식 없는 사람과는 엮이지 말라", "관리사무소나 관련 기관에 신고하는 게 낫다"는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')