요즘 주식이나 코인에 투자했다가 힘들어하는 분들 많죠. 이런 사람들을 위해 한 미용실에서 특별한 할인 이벤트를 내걸었다고요?



네, 경기 안양의 한 미용실은 예약 페이지를 통해 '주식·코인 커트 반값 할인' 이벤트를 열었는데요.



3만 5천 원인 커트비를 반값인 1만 7천500원으로 깎아준다는 내용입니다.



대신 조건이 있습니다.



주식이나 코인 투자 수익률이 -50% 이하이면서 손실액도 최소 150만 원 이상이라는 사실을 인증해야 한다는데요.



업주는 "저도 물려 있다"며 웃자고 시작한 행사인데, 일단 한 달간 진행한 뒤 계속할지 결정하겠다고 전했습니다.



최근 증시 하락으로 투자자들의 속앓이가 커진 가운데 손님을 끌기 위한 이색 마케팅에 '동병상련'의 위로까지 더한 셈인데요.



누리꾼들도 "손실 인증하고 머리라도 싸게 자르자", "웃픈 할인 이벤트다"라며 관심을 보였습니다.



(화면출처 : X)