코로나19 시기 골프장을 찾는 젊은 세대가 많았는데요, 이제는 발길이 끊기고 있다는 기사입니다.



통계청 사회조사에서 골프장 이용률을 보면, 2023년 6.4%였던 20대가 4.5%로, 9.7%였던 30대가 7%로 떨어졌습니다.



40대도 16.9%에서 14.1%로 낮아졌는데요, 50대는 19.8%로 변함이 없습니다.



골프장을 찾는 20~30대가 줄어든 이유는 비용 부담이 꼽힙니다.



올해 5월 기준 한국 대·중형 골프장의 주중 평균 그린피는 16만 7천600원으로 일본의 3배 수준이었습니다.



카트비와 캐디피를 더한 1인당 주중 총 이용료는 한국이 평균 22만 8천900원이었고요, 일본이 5만 9천300원입니다.



업계에서는 골프 비용을 낮춰 골프 인구 감소를 막지 못하면 해외 원정 골프가 늘어 외화가 빠져나가고, 국내 골프장 산업 발전도 가로막힐 수 있다고 우려하고 있습니다.