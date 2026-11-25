해외에서 처방받은 비만치료제를 국내로 들여올 수 있게 되자 일본 대마도가 한국인들로 북적이고 있다는 소식입니다.



대마도 택배 영업소 앞입니다.



사람들이 줄지어 서 있는 사진이 어제(24일) SNS에 올라온 건데요.



글쓴이는 '마운자로 대기 줄'이라며 '1시간은 기다려야 약을 받을 수 있을 것 같다'고 적었습니다.



일본 다른 지역 병원에서 온라인 진료로 마운자로를 처방받고, 그것을 택배를 통해 대마도에서 받으려는 한국인들이 급증한 겁니다.



줄이 너무 길어 귀국하는 배를 놓쳤다는 사연도 전해졌습니다.



이런 원정 구매 열풍의 가장 큰 배경은 가격 차이죠.



국내에선 마운자로 4주분 처방에 30만 원 이상이 들지만, 일본에서는 절반에도 안 되게 구매가 가능한 걸로 알려졌는데요.



다만 의약품 오남용 우려도 제기되고 있습니다.



보건당국은 복용 기준치를 초과하거나 단기간 내 반복 반입할 경우 관련 법령에 따라 통관이 보류될 수 있다고 설명했습니다.



(화면출처 : X)