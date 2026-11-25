청담동의 한 아파트에서 배달 오토바이 출입을 둘러싼 갈등이 빚어지고 있습니다.



배달기사들이 내건 것으로 추정되는 붉은색 현수막이 걸렸는데요.



'배달 오토바이 출입은 거부하면서 음식은 받고 싶냐'라는 취지의 문구입니다.



이 아파트가 입주 초기에는 오토바이 출입을 허용했었지만, 4월부터는 지상은 물론 지하 주차장까지 배달 오토바이 진입을 전면 제한한 걸로 전해졌습니다.



그럼 단지 밖에 오토바이를 세워두고 각 세대 현관까지 걸어서 이동을 해야 하는데요.



단지 규모가 커서 안쪽 동까지 걸어서 배달하고 돌아오려면 최대 1km를 이동해야 한다며 최소한 지하 주차장이라도 출입하도록 허용해 달라는 입장입니다.



반면 아파트 측은 단지 내 오토바이 과속 주행으로 사고 위험이 크고, 보행로에 오토바이를 무단 주차하는 사례도 빈번했다며 안전을 위해 제한이 불가피하다는 입장입니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)