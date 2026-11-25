술에 취해 주차도 제대로 하지 못하던 음주운전자가 편의점으로 향했습니다.



'술타기'를 시도하려던 건데, 경찰에 덜미를 잡혔습니다.



어제(24일), 경찰청 유튜브에 영상이 올라왔습니다.



한 차량이 주차장에 들어서서 앞뒤로 여러 차례 움직이며 주차를 시도하고 있습니다.



딱 봐도 수상하죠.



한 주민이 다가갔고, 운전자에게서 술 냄새가 나자 곧바로 112에 신고했습니다.



신고를 눈치챈 운전자가 주차를 마치고 급히 자리를 떠났지만, 신고자는 그 뒤를 뒤쫓으며 경찰에 이동 경로를 알렸습니다.



그리고 운전자가 향한 곳은 바로 편의점이었습니다.



편의점 매대에서 이 사람이 소주병을 꺼내 뚜껑을 열고 마시려고 했는데요, 그 순간 현장에 도착한 경찰관이 이를 제지했습니다.



음주운전을 숨기기 위해 술을 추가로 마시는 '술타기'를 시도했던 겁니다.



음주 측정 결과, 운전자의 혈중알코올농도는 0.184%로 면허 취소 수준이었습니다.



경찰은 운전자를 음주운전 혐의로 공소청에 불구속 송치했다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)