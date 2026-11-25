먼저 뉴욕증시부터 살펴보겠습니다.



전 거래일 급등했던 뉴욕 증시가 하루 만에 혼조세로 돌아섰습니다.



나스닥이 1.5%가량 하락했고 S&P500도 0.5% 내렸습니다.



반면 다우지수는 0.85% 상승하며 5만 선을 회복했습니다.



업종별로는 기술주가 3%, 산업재가 1%가량 내린 반면 헬스케어 업종은 3% 오르며 뚜렷한 대비를 이뤘습니다.



오늘 뉴욕증시는 인공지능 산업의 수익성에 대한 경계감이 다시 부각되면서 종목별 차별화 장세를 나타냈습니다.



대규모 AI 인프라 투자가 충분한 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 의문이 제기되면서 기술주를 중심으로 매물이 출회됐는데요.



반면 헬스케어 등 상대적으로 안정적인 업종으로 매수세가 유입되며 다우지수의 상승을 이끌었습니다.



종목별로는 젠슨 황 최고경영자의 복귀 소식에 31% 넘게 폭등했던 엔비디아가 차익 실현 매물에 5%대 하락했습니다.



한편 AI 서버 업체 델 테크놀로지스는 정규장에서 11% 급락했지만 장 마감 후 시장 예상치를 크게 웃도는 실적을 발표했습니다.



다음은 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



미 주가지수 선물시장은 델테크놀로지스의 호실적이 주요 기술주에 미칠 영향을 주시하고 있습니다.



여기에 추수 감사절 연휴를 앞두고 미국의 개인 소비지출 물가지수와 3분기 경제성장률 발표에도 관심이 쏠리고 있습니다.



주가지수 선물도 혼조세로 마감했습니다.



다우선물이 366포인트 오르면서 5만 선을 기록했고요.



나스닥 100선물 500포인트 넘게 빠졌습니다.



2만 6000선에서 움직였습니다.



S&P500도 43포인트 내리면서 7200선을 기록했고요.



중소형수 중심의 러스 2000 선물 소폭 상승하면서 2600선을 기록했습니다.



미국의 11월 소비자 신뢰지수가 1년 10개월 만에 최고치를 기록하며 경기 둔화 우려를 덜었지만 개인 소비지출 물가지수 발표를 앞둔 경계감이 이어졌습니다.



미국 금리 10년 선물은 4.944%를 나타냈습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



원유 선물은 배럴당 81달러 선에서 거래된 가운데 호르무즈 해협에서 잇따라 선박이 피격되면서 공급 차질에 대한 경계감이 높아지고 있습니다.



옥수수 선물은 부셸당 434센트 선을 기록했습니다.



추수감사절 연휴를 앞두고 시장은 미국 농무부의 주간 수출 판매 실적에 주목하고 있습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주요 종목별 흐름입니다.



미국의 대중국 반도체 수출 규제 강화가 엔비디아 등 주요 기술주에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있습니다.



엔비디아 선물은 6.8%대 하락했습니다.



지금까지 CME 선물 시장 살펴봤습니다.